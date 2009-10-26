کارخانه قند بردسیر با تعدیل نیرو بازگشایی شد

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پس از گذشت دو سال از تعطیلی، کارخانه قند بردسیر به عنوان مهمترین واحد اشتغالزای صنعتی در شهرستان بازگشایی شد.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات این کارخانه تورم نیرو در این واحد صنعتی بود که با تعدیل صورت گرفته هم اکنون 241 نفر در این مرکز صنعتی مشغول بکار شده اند.

وی عنوان کرد: این مرکز صنعتی از امروز کارخود را آغاز کرده است و امیدواریم با توجه به عزم مسئولان استان و همکاری صورت گرفته از طرف بخش دولتی با این مجموعه این کارخانه به فعالیت خود همچون گذشته ادامه دهد.

فرماندار بردسیر گفت: برای تامین مواد اولیه این واحد صنعتی 3 هزار و 600 تن شکر خام با همکاری بخش دولتی وارد این کارخانه شده است و بزودی برنامه ریزی لازم در راستای کاشت چغندر قند و تامین مواد اولیه انجام خواهد شد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمان در تاریخ ششم آبانماه سال 87 علت تعطیلی کارخانه را بدهی 12 میلیارد تومانی اعلام و عنوان کرده بود که هیئت مدیره تمایلی به راه اندازی مجدد کارخانه ندارد.

جواد منصوری در آن تاریخ به مهر گفته بود هیئت مدیره حتی از دریافت وام 500 میلیون تومانی نیز طفره رفته اند.

غنچه پور فرماندار بردسیر نیز در مصاحبه دیگری در تاریخ 30 بهمن ماه سال 87 نیز از بازگشایی کارخانه قند بردسیر پس از یک سال تعطیلی خبر داده بود.

همچنین فرماندار بردسیر در تاریخ 30 فروردین ماه سال جاری عنوان کرده بود که به زودی کارخانه قند بردسیر که نبض اقتصادی استان است فعالیت مجدد خود را از سر می گیرد.

به گفته وی در آن تاریخ قرار شده بود یک میلیارد تومان به دستور رئیس به این مجموعه تعلق بگیرد.

پیش از این مدیر کل غله کرمان نیز در تاریخ 17 مردادماه سال جاری گفته بود کارخانه قند بردسیر طی 10 روز آینده بازگشایی می شود.

وی اعلام کرده بود که برای حل مشکل تعطیلی کارخانه قند بردسیر قرارداد حمل و تحویل شکر خام به این کارخانه منعقد شده است.

هر چند سخنان مسئولان در تاریخهای اعلام شده محقق نشد اما به هر حال بازگشایی مجدد این کارخانه حتی با تعدیل نیرو جای بسی خوشحالی است و امید است این کارخانه بتواند ضمن ایجاد اشتغال در استان باعث شکوفایی استعدادهای صنعتی و تولیدی منطقه شود.

کارخانه قند بردسیر قبل از تعطیل حدود 750 کارگر داشت.