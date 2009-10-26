131 فیلم در مراحل مختلف تولید سینمای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد تا اول آبان دو فیلم آماده نمایش اکران شده، 21 فیلم آماده نمایش اکران نشده، 12 فیلم در مرحله صداگذاری، 17 فیلم در مرحله تدوین، 11 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 68 فیلم در مرحله پیشتولید به سر میبرند.
فیلمهای آماده نمایش: فرزند صبح (بهروز افخمی)، ملک سلیمان (شهریار بحرانی)، پاداش (کمال تبریزی)، در شب عروسی (رضا قهرمانی)، نفوذی (جمال شورجه)، معبد جان (محمد درمنش)، نویسنده (نادر طریقت)، یک بازی ساده (مهدی برقعی)، طلا و مس (همایون اسعدیان)، یک گزارش واقعی (داریوش فرهنگ)، محاکمه در خیابان (مسعود کیمیایی)، شیر و عسل (آرش معیریان)، گل بارون (شاهین باباپور)، خیابان بیست و چهارم (سعید اسدی)، خانواده ارنست (محسن دامادی)، رز سفید (کامران قدکچیان)، نیش و زنبور (حمیدرضا صلاحمند)، همبازی (غلامرضا رمضانی)، نخودی (جلال فاطمی)، اردک (علی شاهحاتمی) و خوابهای دنبالهدار (پوران درخشنده).
فیلمهای در مرحله صداگذاری: غریبهای در شهر (جهانگیر جهانگیری)، شکارچی (رفیع پیتز)، کیمیا و خاک (عباس رافعی)، چهل سالگی (علیرضا رئیسیان)، عصر روز دهم (مجتبی راعی)، سفر مرگ (حسن آقاکریمی)، آناهیتا (عزیزالله حمیدنژاد)، زخم شانه حوا (حسین قناعت)، پریشانی (سیاوش اسعدی)، آل (بهرام بهرامیان)، نظام از راست (محمد ورزی)، باغ قرمز (امیر سمواتی) و زندگی با چشمان بسته (رسول صدرعاملی).
فیلمهای مرحله تدوین: یادمان دریاقلی (شهرام اسدی)، چراغ قرمز (علی غفاری)، سن پترزبورگ (بهروز افخمی)، پرسه در مه (بهرام توکلی)، پسر آدم دختر حوا (رامبد جوان)، بیداری (فرزاد موتمن)، جایی نزدیک زمین (مهدی رحمانی)، هیچ (عبدالرضا کاهانی)، ترانه کوچک من (مسعود کرامتی)، لالایی (منیژه حکمت)، در چشم باد (مسعود جعفری جوزانی)، زمهریر (علی روئینتن)، بیخوابی (محمدجعفر باقرینیا)، راند هفتم (حمیدرضا چارکچیان)، ازدواج در وقت اضافه (سعید سهیلی)، آدمکش (رضا کریمی).
فیلمهای مرحله فیلمبرداری: راه آبی ابریشم (محمد بزرگنیا)، تهران در جستجوی زیبایی (مهدی کرمپور، داریوش مهرجویی، سیفالله داد)، مرا ببخش مادر (مهدی نادری)، چیزهایی که هست که نمیدانی (عبدالرضا صاحبزمانی)، یه جیب پرپول یه گواهینامه (قدرتالله صلح میرزایی)، تهران 1500 (بهرام عظیمی)، سه درجه تب (حمیدرضا صلاحمند)، طبقه سوم (بیژن میرباقری)، دوباره پرواز کن (محمدعلی طالبی)، به سوی آفتاب (فریال بهزاد) و بیداری رویاها (محمدعلی باشه آهنگر).
سایر فیلمهای این فهرست (68 عنوان) در مراحل مختلف پیشتولید هستند که 13 فیلم بیش از 50 درصد مراحل پیشتولید را پشت سر گذاشتهاند.
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