اختصاص 450 میلیارد تومان اعتبار به بافتهای فرسوده/ 15میلیون تومان برای هر واحد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد امروز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، گفت: با توجه به اعتبار تخصیصی بافتهای فرسوده شهری جهت هر واحد مسکونی واقع در این بافتها، 150 میلیون ریال تسهیلات در سالجاری پیش بینی شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان لزوم همکاری و مساعدت سایر دستگاهها در اجرای نوسازی بافتهای فرسوده شهری، اظهار داشت: ساماندهی حاشیه نشینی و بافت های فرسوده از ضروریاتی است که وزارت مسکن آن را مورد توجه جدی قرار داده است.

نیکزاد با بیان انتظارات مردم، دولت و مجلس در بخش مسکن، تصریح کرد: دولت برای بازسازی 30 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده 450 میلیارد تومان تسهیلات در سالجاری در نظر گرفته است که این رقم به ازاء هر واحد مسکونی 15 میلیون تومان خواهد بود.

وی با توجه به ضرورت توسعه شهری با استفاده از امکانات کشور در تمام بخش های ملی و محلی، تاکید کرد: در حال حاضر بافتهای فرسوده شهری از معضلاتی محسوب می شود که نیاز برای رفع مشکلات این بخش و فراهم کردن امکان توسعه و ساخت و ساز در این حوزه به شدت احساس می شود.

به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، جامعه فنی کشور در شکل گیری اسکان جمعی مردم مسئول هستند به نحوی که همه دستگاهها باید تامین مسکن مورد نیاز مردم را در اولویت کارهای خود قرار دهند.

نیکزاد با اعلام این مطلب که مسکن کلید محرک اقتصاد محسوب می شود، اظهار داشت: اگر بخش مسکن سوددهی مناسبی داشته باشد توسط سرمایه گذاران مورد توجه بیشتری قرار می گیرد به نحوی که بخش خصوصی سرمایه گذاری خود را در این حوزه توسعه می دهد.

همچنین در این مراسم وزیر مسکن و شهرسازی از اقدامات سید ابوالفضل موسوی، مدیرعامل سابق شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قدردانی و اظهار امیدواری کرد، دولت بتواند با استفاده از امکانات و تلاش دستگاهها تعهدات و مصوبات دور اول، دوم وسوم سفرهای استانی را پاسخگو باشد.