تشکیل ستاد ملی نوسازی بافتهای فرسوده شهری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، گفت: در دولت نهم برای افتتاح پروژه های عمرانی 54 هزار و 15 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: دولت در زمینه محرومیت زدایی نیز طی سال گذشته 19 هزار پروژه عمرانی در کشور افتتاح کرد که برای آماده سازی آنها 19 میلیارد تومان از منابع دولتی هزینه شده است.

صادقی در ادامه افزود: چهار پنجم منابع جهان در اختیار شهرها است، در حالی که شهرها فقط یک پنجم مساحت زمین را در بر گرفته اند، با این حال وظیفه دست اندرکاران شهری حل مشکلات در شهرها و نوسازی بافتهای فرسوده است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، بیان داشت: در حال حاضر 112 هزار هکتار از اراضی شهری کشور به بافت های فرسوده تعلق دارد که این مسئله با بد شکل کردن شهرهای کشور، مشکلاتی را نیز برای مردم به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون 19 میلیون نفر از مردم کشور در بافتهای فرسوده شهری زندگی می کنند به نحوی که این امر اهمیت نوسازی بافتهای فرسوده را بیشتر می کند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی توسعه آموزش و اطلاع رسانی، استفاده از سیاستهای تشویقی از سوی مدیران شهری و بهره گیری از منابع بانکی داخل و خارج از کشور را مواردی دانست که برای نوسازی بافتهای فرسوده باید دنبال شوند. در این زمینه استفاده به موقع از ظرفیتهای منابع بانکی در نوسازی بافتهای فرسوده می تواند در جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار اهمیت داشته باشد.

صادقی همچنین به موفقیتهای ستاد ملی توانمندسازی اشاره کرد و افزود: در زمینه تشکیل ستاد ملی نوسازی بافتهای فرسوده وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی باید لایحه ای را برای ارائه به دولت آماده کنند. از طریق تصویب این لایحه در دولت، تمام دستگاههای اجرایی نیز باید موظف شوند تا در ارائه خدمات شهری، نوسازی بافتهای فرسوده را در اهمیت بیشتری قرار دهند.

این مقام مسئول در وزارت مسکن در پایان سخنانش از توانمندی وزارت مسکن در ساخت سالانه حداقل 50 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهری خبر داد و گفت: استفاده از نیروی متخصص در این بخش می تواند توانمندی این بخش را افزایش دهد.