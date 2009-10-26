راه اندازی شبکه هنر در دستور کار رسانه ملی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد سلحشور صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان هفتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد با اشاره به ضرورت وجود شبکه تلوزیونی ویژه هنر افزود: رسانه ملی همانگونه که به ورزش اهمیت می ‌دهد و وجود شبکه ‌ای ویژه برای این مهم را لازم می ‌داند، باید راه‌ اندازی شبکه هنر با هدف هدایت نیروی جوانان به سمت جاذبه ‌های هنری را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه هنر خوشنویسی عنوان کرد: از آنجا که خوشنویسی ایرانی در کشورهای اسلامی دارای هویت مستقلی است، بنابراین تلاش ما باید در جهت تسری بیشتر این هنر در جهان اسلام باشد.

جشنواره رضوی نباید دچار آفت تکرار شود

دبیر این جشنواره نیز در این مراسم به ارائه گزارشی در زمینه برنامه‌ های دبیرخانه در هفتمین دوره برگزاری جشنواره پرداخت و خاطرنشان کرد: آفت جشنواره‌ زدگی و افتادن در ورطه تکرار در برگزاری جشنواره‌ ای که می ‌تواند بزرگترین رویداد فرهنگی هنری استان باشد، مسئله‌ ای است که مورد توجه برگزارکنندگان این جشنواره است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف دبیرخانه این است تا جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد به مهمترین جریان هنر خوشنویسی کشور تبدیل شود و برای رسیدن به این هدف باید بخشی از چالش‌ های پیش‌ رو با راهکارهای مناسب رفع شود.

سیدخلف حوتی‌ نژاد بیان داشت: باید عیار آموزش خوشنویسی استان را افزایش دهیم و این فقط به عهده انجمن خوشنویسان شهرستان یزد نیست بلکه در کنار آن باید کارگاه ‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور برگزار شود.

وی با اشاره به نشست خوشنویسان استانی و داوران جشنواره در آستانه افتتاحیه جشنواره، اظهار داشت: بیشتر شرکت‌ کنندگان در این نشست خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی بودند و ما در استان یزد چهره شاخصی چون استاد رهبران را داریم که برای ارتقاء سطح خوشنویسی استان از این چهره بهره‌مند شدیم و استعدادهای خوشنویسی سطح استان را به ویژه در شهرستان‌های یزد شناسایی کرده‌ ایم.

حوتی ‌نژاد افزود: برخی از هنرمندان شرکت‌ کننده در جشنواره به غیراستاندارد بودن نگارخانه اشاره داشتند که در توضیح آن باید گفت؛ این تنها نگارخانه شهر یزد است و ما از این فضا بهترین استفاده را کردیم و امیدواریم در سال آینده نگارخانه‌ ای در خور این جشنواره را تجهیز کنیم.

بانک اطلاعاتی 2500 نفر از خوشنویسان کشور جمع آوری شد

دبیر جشنواره خوشنویسی رضوی از تشکیل بانک اطلاعاتی دو هزار و 500 نفر از خوشنویسان کشور در جشنواره دوره هفتم خبر داد و افزود: این بانک اطلاعاتی مرجع جشنواره‌های دیگر خوشنویسی کشور شد که امیدواریم تا سال آینده تعداد خوشنویسان این بانک را به پنج هزار نفر برسانیم.

وی در مورد خرید آثار برگزیده جشنواره نیز ادامه داد: خرید 14 اثر جشنواره ششم توسط نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد و چهار اثر توسط دبیرخانه انگیزه‌ ای شد تا برای خرید آثار جشنواره راهکارهایی چون اعلام امکان خرید در نمایشگاه هفتم، رایزنی با صاحبان صنایع استان و... اندیشیده شود.

برنامه های فرهنگی روز ابرکوه برگزار می شود

حوتی ‌نژاد یکی از برنامه‌های جشنواره هفتم را برگزاری بزرگداشت روز ابرکوه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابرکوه عنوان کرد و گفت: برگزاری کنگره شعر کویر با عنوان جای پای خورشید، راه ‌اندازی شبه کاروان حضرت امام رضا(ع) توسط تشکل‌ های مردمی در 17 آبان‌ ماه جاری از جمله برنامه‌ های روز ابرکوه در سال جاری است.

وی همچنین موفقیت در امر اطلاع‌ رسانی جشنواره، دادن فراخوان در زمینه طرح تندیس، فراخوان، مقاله با موضوع خوشنویسی و...را از دیگر اقدامات انجام شده در برگزاری این جشنواره مهم و ملی در استان یزد خواند.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم گفت: کارنامه جشنواره هفتم کارنامه موفقی بود و این نشان می‌ دهد که برگزار کنندگان جشنواره هر سال نسبت به سال قبل تلاش بیشتری داشته‌ اند.

سال آینده فضای جدید برای نگارخانه جشنواره خوشنویسی طراحی می شود

سیدحسین اسعدی در خصوص نگارخانه جشنواره خاطرنشان کرد: یکی از برنامه ‌هایی که امسال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال کرد، بحث تعویض نگارخانه و انتقال آن به یک مکان سنتی بود که در جشنواره محقق نشد و امیدواریم سال آینده فضای مورد نظر به عنوان نگارخانه جشنواره آماده‌سازی شود.

در این مراسم بیانیه هیئت داوران توسط استاد حیدری قرائت شد که در بخشی از این بیانیه داوران به ارتقاء جوایز جشنواره تاکید داشتند.

در هفتمین دوره برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد، 608 از 400 خوشنویس کشور به دبیرخانه رسید که از این تعداد ۳۹۱ اثر در چهار رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث به نمایشگاه (مجتمع امام علی (ع) نگارخانه آفتاب) راه یافته است که تا 10 آبان‌ ماه جاری در معرض دید عموم قرار دارد.