"استراکان" مربی تیم فوتبال میدلزبرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، ساوث گیت سه شنبه گذشته پس از شکست 2 بر صفر در" ریورساید" مقابل دربی کانتی از سمت خود برکنار شد.

اگرچه تیم میدلزبرو تنها یک امتیاز تا صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ قهرمانی فوتبال انگلستان فاصله دارد اما استیو گیبسون، رئیس این باشگاه، تصمیم به برکناری این مربی گرفت.

استراکان 52 ساله سابقه مربیگری در تیم های سلتیک و ساوتهمپتون را هم در کارنامه دارد. این مربی از سال 2005 تا 2008 برای سه سال متوالی با سلتیک به عنوان قهرمانی رقابت های اسکاتلند دست پیدا کرد.