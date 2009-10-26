بازی سختی در مقابل شاهین خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با تغییرات کادر فنی این تیم و حضور آقای یاوری به عنوان سرمربی شاهین، وضعیت این تیم بسیار بهتر شده است.

وی اظهار داشت: ما در این بازی مهمان هستیم و شاهین از شرایط میزبانی و حضور تماشاگران خودی سود می‌ برد به همین دلیل شرایط برای ما در بازی فردا سخت است.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین گفت: شاهین تیمی ریشه دار و از تیمهای با سابقه ایران است که مردم بوشهر نام آن را زنده نگه داشته اند.

درخشان با بیان اینکه بازیکنان از نظر روحی و روانی برای بازی فردا آماده‌ کرده ایم، گفت: هر چند برای بازی فردا دو مصدوم داریم اما شرایط آمادگی پیکان خیلی خوب است.

وی با اشاره به اینکه طی هفته های اخیر بازیکنان پیکان در ضربات پایانی کم دقت عمل کرده اند، گفت: در بازی هفته گذشته مقابل ذوب آهن فرصتهای زیادی به دست آوردیم که نتوانستیم از آنان استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان قزوین گفت: نقاط ضعف و قوت شاهین را بررسی کردیم و امیدواریم نتیجه مورد نظر را در مقابل شاهین کسب کنیم.