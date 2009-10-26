امکان استفاده اعضای کتابخانه ملی از خدمات آرشیو ملی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس اعضای کتابخانه ملی می‌توانند بدون نیاز به دریافت کارت جداگانه و با همراه داشتن کارت عضویت خود به منظور استفاده از خدمات آرشیو ملی کشور به محل گنجینه اسناد ملی مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند.

استفاده از خدمات تالار پژوهش گنجینه اسناد ملی، دسترسی به فهرست اسناد موجود در سازمان، ارائه میکروفیلم اسناد برای رؤیت و استفاده از راهنمایی کارشناسان امور پژوهشی برای یافتن اسناد مورد نظر از جمله تسهیلات و خدماتی است که به مراجعه‌کنندگان ارائه خواهد شد.

استفاده از کتابخانه تخصصی تاریخ معاصر و مطالعات آرشیوی با بالغ بر 19000 جلد کتاب فارسی و لاتین در حوزه مطالعات تاریخی و240 عنوان نشریه ادواری و روزنامه های صحافی و جاری و همچنین مقادیر قابل توجهی پایان نامه، چکیده نامه و جزوات و گزارشهای دولتی از دیگر خدماتی است که در آرشیو ملی ارائه می‌شود.

علاقمندان به عضویت و استفاده از خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌توانند به این کتابخانه که در ساختمان گنجینه اسناد ملی در بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، انتهای خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی) واقع شده مراجعه کنند.

از جمله شرایط استفاده از خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارائه مدارک معتبر مبنی بر اتمام دوره کارشناسی و یا مدارج بالاتر دانشگاهی و یا همتراز حوزوی و همچنین ارائه تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس شخص متقاضی است.