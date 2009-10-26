آمادگی مراکز معاینه فنی برای ارائه خدمات روزانه به 14 هزار خودرو

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود توان پذیرش 14 هزار خودرو به طور روزانه در مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو و نمایندگی های ایران خودرو و سایپا که از سوی این ستاد مجوز ارائه برگه معاینه فنی دریافت کرده اند، متأسفانه در روزهای اخیر حداکثر روزانه دو هزار خودرو به این مراکز مراجعه کرده اند.

عسکری افزود: البته می توان پیش بینی کرد همزمان با آغاز ثبت نام مجوز طرح ترافیک و لزوم ارائه برگه معاینه فنی خودرو به عنوان یکی از مدارک مهم وضروری، شهروندان زیادی در روزهای آینده به این مراکز مراجعه خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 300 نفر کارشناس و کاردان فنی در مراکز معاینه فنی خودرو آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند، گفت: با شروع ثبت نام مجوز طرح ترافیک و تشدید اعمال قانون از سوی پلیس راهور در آستانه فصل سرما و تشدید آلودگی هوا مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی خودرو به یکباره افزایش چشمگیری پیدا می کند.

مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تاکید کرد: از این رو به شهروندان عزیز توصیه می شود در این روزها که مراکز معاینه فنی خلوت بوده و حداکثر زمان لازم برای اخذ برگه 5 تا 8 دقیقه است به این مراکز مراجعه و در جهت کاهش آلودگی هوای شهر و افزایش ایمنی تردد خودروهای خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، سال گذشته بیش از یک میلیون خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند که زمان حضور حدود 900 هزار مورد از این تعداد در چهار ماه پایانی سال بوده و به همین دلیل نیز توزیع نامناسب هجوم خودروها برای انجام معاینه فنی موجب تشکیل صف های طولانی، اتلاف وقت شهروندان و استهلاک بیشتر تجهیزات موجود در مراکز شد.

مشاور رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تاکید کرد: مراکز معاینه فنی خودروهای تهران همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 16 باز بوده و روزهای پنج شنبه نیز تا ساعت 12 ظهر آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

بنا به گفته عسکری تنها مدرک مورد نیاز برای انجام معاینه فنی اصل کارت و یا سند خودرو است و شهروندان می توانند به منظور دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 88100364 - 88102476 تماس حاصل کرده و یا به سایت این ستاد به آدرس www.tehran.ir/vtib مراجعه کنند.