سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در یزد تاسیس می‌ شود

سیدعلی ‌اکبر میروکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شهرداری یزد در آ‌ینده ‌ای نزدیک موثرتر در زمینه فرهنگ ظاهر می‌شود و سازمان فرهنگی ورزشی نیز در همین راستا تاسیس خواهد شد.

وی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی شهروند نسبت به شهروند، شهروند نسبت به شهرداری و شهرداری نسبت به شهروند اظهار داشت: تحقق تمامی این موارد نیازمند فرهنگ‌ سازی است.

درآمد شهرداری یزد وابستگی 100 درصدی به همیاری مردم دارد

میروکیلی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر 100 درصد وابستگی درآمدی شهرداری یزد به همیاری مردم است.

میروکیلی با بیان اینکه وظیفه شهرداری خدمت است، عنوان کرد: شهرداری‌ ها علاوه بر همیاری ‌های مردمی نیاز به کمک دولت نیز دارند و کمک دولت به شهرداری‌ ها به مثابه نمکی برای دیگ خدمت شهرداری ‌ها خواهد بود.

شهردار یزد بیان داشت: با وجود هزار و 170 شهرداری در کشور، اگر دولت حداقل به هرکدام 10 میلیون تومان نیز کمک کند، کمک بزرگی به این نهادهای مردمی کرده است.

مردم در پرداخت بدهی های خود به شهرداری سرعت به خرج دهند

میروکیلی همچنین تاکید کرد: از آنجا که درآمد شهرداری‌ ها وابسته به همیاری‌های مردمی است، انتظار می ‌رود مردم عوارض و بدهی ‌هایی که به شهرداری دارند را در سریع‌ ترین زمان ممکن بپردازند تا در برنامه‌ ریزی‌ها و خدمت‌ رسانی به مردم خللی ایجاد نشود، زیرا اگر درآمد نباشد شهرداری نمی ‌تواند در فضای سبز، جمع ‌آوری زباله، نظافت و ... خدمت‌ رسانی کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو دلیل تاخیر در پروژه تقاطع غیرهمسطح چهارراه معلم را با وجود انجام عمده عملیات پایه ‌ای آن که زیرسطحی بوده است، عدم جابجایی تاسیسات از جمله گاز عنوان کرد و افزود: تا قبل از جابجایی تاسیسات، 312 شمع به قطر 1.20 متر و عمق متوسط 20 متر به اجرا درآمد.

میروکیلی همچنین با اشاره به اصلاح هندسی میدان راه ‌آهن، طرح آن را کارشناسی و بر اساس نظر مشاور دانست و دلیل برعکس شدن دور آن میدان را عدم تلاقی جهت دسترسی راه‌ آهن با جهت گردش دور میدان ذکر کرد.

چندین پروژه شهرداری با مخالفت فرمانداری یزد متوقف شد

شهردار یزد از پروژه‌ های چهارراه مهدیه، چهارراه فضای سبز، سه ‌راه حکیمیان، سطح سوم شهدای محراب، بلوار ولایت و فرهنگسرای منطقه محروم به عنوان طرح‌ هایی یاد کرد که با موافقت شورا مقرر شده بود از محل مشارکت انجام شود که با مخالفت فرمانداری مواجه شد و با چشم‌ پوشی از اینکه مشارکتی به اجرا در می ‌آید، از سوی فرمانداری اعلام شد که باید برای آن ردیف اعتبار تعریف شود.