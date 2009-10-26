برگزاری جشنواره منطقه ای فیلم "رویای شوم" در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی مهر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: در راستای بهره گیری از قابلیتهای فرهنگی و هنری در حوزه فیلم و پویانمایی و نشان دادن معضلات فرآیند اعتیاد و تاثیر آن در اقشار مختلف جامعه ‌به خصوص جوانان و معرفی استعدادهای خلاق و آثار ارزشمند در زمینه پیشگیری از اعتیاد جشنواره منطقه ای فیلم رویای شوم در تبریز برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با هدف بررسی علل روانی گرایش به اعتیاد، ‌آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی منتهی به اعتیاد، ‌فرهنگ سازی مناسب جهت مقابله با معضل اعتیاد، ‌تلاش برای ایجاد جامعه ای سالم،‌ پاک و مبرا از اعتیاد به مواد مخدر، ‌شناسایی و معرفی آثار برتر تولید شده برگزار می شود.

وحیدی مهر گفت: آثار ارسالی باید منطبق با موضوعات اعلام شده یا مفاهیم مرتبط با آنها باشد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره را 16 آبان ماه جاری عنوان کرد و گفت: داوطلبان شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در بلوار استاد شهریار، اول سربالایی ولیعصر، مجتمع فرهنگی و سینمایی 22 بهمن تبریز، ‌انجمن فیلم استان ارسال کنند.