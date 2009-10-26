137 هزار تن کالا با ارزش 47 میلیون دلار از مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مهدی گلچوب ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه مازندران از بین 30 استان در رده سوم تا چهارم صادرکننده نمونه ملی قرار دارد، اظهار داشت: انواع مواد غذایی، صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی از قبیل مرکبات، کیوی و گل و گیاه از جمله کالاهای صادراتی هستند.

وی با بیان اینکه این میزان صادرات نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 127 درصد و از نظر ارزش 32 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: کمبود نقدینگی مشکل عمده صادرکنندگان بوده که مبلغ 100 میلیارد ریال برای برطرف کردن این مشکل تحت عنوان تسهیلات بانکی تعیین شده است.

گلچوب یکی دیگر از مشکلات صادرات کنندگان را ضعف ناوگان حمل و نقل بین المللی اعلام کرد و یادآور شد: تلاش های چند ساله مسئولان بازرگانی استان در این خصوص تاکنون نتیجه ای نداشته است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی به پرداخت یارانه از سوی سازمان توسعه تجارت برای توسعه حمل و نقل دریایی اشاره کرد و اظهار داشت: بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار در راستای ارائه خدمات به صادرکنندگان در کشورهای CIS به ویژه روسیه و قزاقستان آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی 50 درصد هزینه صادرات از طریق هوایی را پرداخت می کند، خاطرنشان کرد: همچون ساخت پایانه گل و گیاه تنکابن، پایانه صادراتی میوه و مرکبات ساری و پایانه گل و گیاه شرق در جویبار در راستای برطرف شدن مشکل زیرساختی صادرات موثر خواهد بود.

به گفته وی، میانگین رشد سالانه صادرات 9/10 درصد تعیین شده که این رقم در سال گذشته در مازندران حدود 16 درصد بوده و در سال جاری نیز رقمی معادل 32 درصد، یعنی سه برابر میانگین کشوری پیش بینی شده است.