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۴ آبان ۱۳۸۸، ۲۰:۰۳

450 کارشناس قرآنی در کشور تحت نظر سازمان دارالقرآن فعالیت می کنند

450 کارشناس قرآنی در کشور تحت نظر سازمان دارالقرآن فعالیت می کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دارالقرآن کشور از فعالیت 450 کارشناس قرآنی زیر نظر این سازمان خبر داد.

محمد خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این کارشناسان پست مصوب دارند و به انجام وظایف خود در زمینه فعالیتهای قرآنی مشغول هستند.

وی ادامه داد: به روز بودن اطلاعات این کارشناسان در ارتقای سطح کیفی فعالیتهای قرآنی تاثیر فراوانی دارد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

این مسئول عنوان کرد: در زمینه ساماندهی و سازماندهی موسسات و مراکز قرآنی تا کنون حدود هزار و 300 مجوز برای این موسسات صادر شده است.

وی در خصوص تشکیل اتحادیه موسسات قرآنی نیز اظهار داشت: این امر تاثیر فراوانی روی ارتقای کیفی و کمی فعالیتها می گذارد و باعث می شود فعالیت موسسات و مراکزی قرآنی منسجم تر شود.

رئیس سازمان دارالقرآن اضافه کرد: رشد روز افزون فعالیتهای قرآنی در کشور و نیز افزایش کیفیت آنها نیازمند فراهم کردن زیرساختهای لازم است و بدون این زیرساختها نمی توانیم به همه اهداف مورد نظر دست یابیم.

خواجوی در خصوص خانه های قرآن روستایی نیز یادآور شد: این خانه ها ظرفیت انجام فعالیتهای تاثیرگذار و فرهنگی در روستاها را دارند و باید همواره به فراهم کردن شرایط لازم برای کیفی تر شدن آنها توجه خاصی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: شرایط لازم برای مطلوبتر شدن فعالیتهای خانه های قرآنی باید فراهم شود و در این زمینه تلاش خود را به کار گیریم تا روستاییان هم مانند ساکنان شهرها بتوانند از آموزشهای قرآنی مطلوب بهره مند شوند.

کد مطلب 971539

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