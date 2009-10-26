جشنواره سفرنامه نویسی منبعی برای روایات و گزارشهای تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه این جشنواره با بیان اینکه سفرنامه ها یکی از منابع مورد استفاده در روایات و گزارشهای تاریخی هستند افزود: مطالبی که در طول برگزاری جشنواره سفرنامه نویسی رضوی به رشته تحریر در می آیند قطعا مورد توجه آیندگان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه آثار ارسالی در این جشنواره از محتوای و غنای مطلوبی برخوردار بوده اند، افزود: جشنواره سفرنامه نویسی رضوی توانسته است بخش عظیمی از فرهیختگان و اهل قلم را به کوی نورانی فرهنگ ناب رضوی بکشاند و آثار فاخری را در این راستا تولید کند.

احمدی منش گفت: استان آذربایجان شرقی یکی از قطب های ادبی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت کشور است و این جشنواره در ابراز عشق و علاقه مردم آذربایجان شرقی به ساحت آن امام همام(ع) نقش موثری را ایفا می کند.

وی توجه به امامت و ولایت را از اهداف این جشنواره و نیاز جامعه امروز عنوان کرد و گفت: اگر کسی بدون آگاهی به امر امامت و ولایت در مسیر معرفت گام نهد پایش خواهد لغزید و به سرمنزل مقصود نمی رسد.

وی اظهار امیدواری کرد تا برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی،‌ادبی و هنری رضوی در سراسر کشور روح ولایت پذیری و طراوت و شادابی را در عرصه فرهنگ و هنر و در میان هنرمندان قوت بخشیده و موجب حل مشکلات فرهنگی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به روند برگزاری این جشنواره افزود: پس از طراحی و چاپ و پخش پوستر فراخوان جشنواره و اعزام افرادی به استانهای تهران، قزوین، قم، فارس و خراسان رضوی نسبت به تبلیغات و اطلاع رسانی در کشور نزدیک به 600 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از آن میان بیست و هشت اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

گفتنی است، بر اساس رای هیئت داوران نفرات برتر به این ترتیب معرفی شدند: 1 - علی ناصری از میانه 2 – مریم تاراسی از زنجان 3 – غلامرضا بهرام پور از تربت جام 4 - زهرا بلوکی از کاشمر 5 – شهین امینی از ملکان