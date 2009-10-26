نامزدهای بخش نهایی کتاب سال شعر جوان اعلام شد

مدیر عامل دفتر شعر جوان به خبرنگار مهر گفت: با بررسی آثار و اتمام مرحله نخست داوری سومین دوره کتاب سال شعر جوان از بین 133 مجموعه شعر که به دبیرخانه رسیده بود جمعا 21 کتاب برای مرحله نهایی انتخاب شد.

محمدرضا عبدالملکیان ادامه داد: در مرحله نهایی داوری 21 کتاب توسط داوران بررسی و 7 اثر که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به عنوان نامزدهای نهایی اعلام خواهند شد.

مدیرعامل دفتر شعر جوان تصریح کرد: قبل از مراسم پایانی 7 برنامه مستقل در 7 شب در محل دفتر شعر جوان از 19 تا 25 آبان ویژه 7 کتاب نامزد نهایی برگزار می‌شود و روز 28 آبان در مراسم اختتامیه در خانه هنرمندان کتابهای برگزیده توسط داوران معرفی می‌شوند.

آثار راهیافته به مرحله نهایی داوری سومین جایزه شعر قیصر امین‌پور

21 کتابی که به داوری نهایی سومین دوره کتاب سال شعر جوان (جایزه شعر قیصر امین‌پور) راه یافته‌اند عبارتند از: پنجره‌های بی پرنده(علیرضا بدیع)، انگشتان کشیده‌ام (سمانه عابدینی)، با خود حرف می زنم (روجا چمنکار)، پارو زدن در خاک (داریوش معمار)، دالان حاج مختار پلاک 9 (مجید سعد آبادی)، دروغهای مقدس (حامد ابراهیم پور)، دنیا چشم از ما بر نمی دارد (الهام اسلامی)، دومین پسر مریم ( وحید شریفیان)، رجز مویه ( امید مهدی نژاد)، روزهای بی حواس (رضا عابدین زاده)، زمین اگر نچرخد (جواد سلطانی)، زیر چتر تو باران می آید (مهدی فرجی)، قابیل توبه می کند (ابراهیم اکبری دیزگاه)، غزل کلام خدایان است (امیر مرزبان)، کاجی در پهلوی خیابان (آبان صابری)، گنجشکها روی برف راه می روند (فریاد ناصری)، لیالی مجنون(محمد جواد آسمان)، جذامی و باد ( سعدی گلبیانی)، یک آدم با آرواره‌های معمولی (کیانا رشیدی)، بیخوابی عمیق (محمد مهدی سیار) و من شور( محمد حبیبی کسبی).