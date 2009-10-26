مسابقات قرآن طلاب منطقه شبه قاره در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دبیرخانه پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این مسابقات روزهای دوم و سوم آبان ماه با حضور نزدیک به 100 نفر از طلاب مرد در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد.
اسماعیل پیرنیا افزود: در این مسابقات طلاب شرکت کننده در رشته های حفظ کل، حفظ 15 جزء، ترتیل، تحقیق، اذان، دعا و مناجات و تواشیح با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی عنوان کرد: شرکت کنندگان از منطقه شبه قاره شامل طلابی از کشورهای مالدیو، نپال، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا و بوتان هستند که در مدارس و مراکز علمی تحت پوشش جامعة المصطفی مشغول تحصیل هستند.
مسئول دبیرخانه پانزدهمین المپیاد بینالمللی قرآن و حدیث ادامه داد: آقایان معتمدی، شمس، سیدرحمانی و علیزاده از قاریان و حافظان ممتاز کشور داوری این مسابقات را بر عهده داشتند.
پیرنیا یادآوری کرد: پانزدهمین المپیاد بین المللی جامعة المصطفی العالمیه با برگزاری مسابقات بخش شفاهی مناطق آسیای میانه، قفقاز، اروپا و آمریکا همچنین آسیای عربی، شرقی و اقیانوسیه طی روزهای آینده ادامه مییابد.
وی در پایان گفت: در این مرحله از مسابقات از هر رشته دو نفر به مرحله نهایی که به مناسبت دهه ولایت برگزار میشود، راه خواهند یافت.
قم - خبرگزاری مهر: بخش شفاهی مرحله مقدماتی پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث ویژه طلاب مرد منطقه شبه قاره شاغل به تحصیل در دانشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دبیرخانه پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این مسابقات روزهای دوم و سوم آبان ماه با حضور نزدیک به 100 نفر از طلاب مرد در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد.
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