مسابقات قرآن طلاب منطقه شبه قاره در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دبیرخانه پانزدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این مسابقات روزهای دوم و سوم آبان ماه با حضور نزدیک به 100 نفر از طلاب مرد در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد.



اسماعیل پیرنیا افزود: در این مسابقات طلاب شرکت کننده در رشته های حفظ کل، حفظ 15 جزء، ترتیل، تحقیق، اذان، دعا و مناجات و تواشیح با یکدیگر به رقابت پرداختند.



وی عنوان کرد: شرکت کنندگان از منطقه شبه قاره شامل طلابی از کشورهای مالدیو، نپال، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، سریلانکا و بوتان هستند که در مدارس و مراکز علمی تحت پوشش جامعة المصطفی مشغول تحصیل هستند.



مسئول دبیرخانه پانزدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث ادامه داد: آقایان معتمدی، شمس، سیدرحمانی و علیزاده از قاریان و حافظان ممتاز کشور داوری این مسابقات را بر عهده داشتند.



پیرنیا یادآوری کرد: پانزدهمین المپیاد بین المللی جامعة المصطفی العالمیه با برگزاری مسابقات بخش شفاهی مناطق آسیای میانه، قفقاز، اروپا و آمریکا همچنین آسیای عربی، شرقی و اقیانوسیه طی روزهای آینده ادامه می‌یابد.



وی در پایان گفت: در این مرحله از مسابقات از هر رشته دو نفر به مرحله نهایی که به مناسبت دهه ولایت برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.