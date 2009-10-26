مقدمه فهم تفسیر قرآن ادبیات قوی است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر دوشنبه در همایش نماز در سیره رضوی افزود: تمامی کمالات انسانی در نماز نهفته شده و نماز عبادتی است که هیچ نقصی ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت:‌ برخی نمازهای جماعت ایراداتی دارد که باید اصلاح شود به عنوان مثال گاه در بین دو نماز ائمه جماعات به سخنرانی می پردازند که این کار درست نیست و نباید وقت مردم در برپایی نماز جماعت زیاد گرفته شود.

قرائتی با تأکید بر لزوم استفاده از جوانان در مدیریت مسجد تصریح کرد: در برخی مساجد مشاهده می شود که تمامی اعضای هیئت امناء را افراد مسن و سالخورده تشکیل می دهند در صورتی که بر اساس آیات قرآنی باید در مدیریت مسجد هم از افراد سالخورده و با تجربه استفاده شود و هم از جوانان.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: در برنامه های مساجد به ویژه باید در امور فرهنگی از جوانان استفاده کرد و به آنان میدان داد.

وی همچنین خطاب به روحانیونی که در روستاها و مناطق محروم مشغول فعالیت هستند، گفت:‌ در مناطق کوچک و محروم ویژگی های مثبتی برای کار تبلیغی وجود دارد که در مناطق و شهرهای بزرگ نیست زیرا گرفتاری های زندگی شخصی در مناطق کوچک کمتر است و روحانی بهتر می تواند تبلیغ کند.

قرائتی با تأکید بر اینکه روحانیون در روستاها و مناطق محروم باید با مدرسه روستا در ارتباط باشند، افزود: برای تبلیغ و بیان معارف اسلامی به جای اینکه تمامی وقت خود را صرف افراد مسن بکنید به سراغ نسل نو بروید و برای آن ها کار فرهنگی و تبلیغی انجام بدهید.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر لزوم بی طرف ماندن روحانیون در مناطق محل تبلیغ خود تصریح کرد:‌ زندگی یک روحانی باید عادی باشد و هیچ کار استثنائی انجام ندهد و در واقع یک روحانی و مبلغ دینی باید از مردم، در میان مردم و با مردم باشد.

قرائتی همچنین خطاب به طلبه های جوان گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه طلاب علوم دینی قرار گیرد این است که باید تعطیلات را کاهش داد، گروهی که مجموعه تفسیر نمونه را زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی نوشتند این کار بزرگ را در روزهای تعطیل انجام دادند.

وی بر لزوم اصلاح برخی عادات غلط در حوزه های علمیه تأکید کرد و افزود: باید در حوزه های علمیه یک انقلاب شکل بگیرد چرا که تا کنون در دروس حوزه به قرآن و تفسیر آن کمتر توجه می شده و لازم است این موضوع بیشتر در دستور کار حوزه ها قرار بگیرد.

حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه مقدمه فهم تفسیر ادبیات قوی است و طلاب برای تدبر در قرآن باید در ادبیات قوی باشند، تصریح کرد:‌ هیچ چیز به اندازه قرآن جاذبه ندارد ولی متأسفانه شیرینی قرآن و جاذبه های آن را مدرسین ما درک نکرده اند و آن را به نسل نو ارائه نداده اند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر لزوم توجه روحانیون به تبلیغ چهره به چهره به جای تبلیغ عمومی خطاب به روحانیون و طلاب حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: امروزه کل جهان به سمت معنویت می رود و هرچه فساد در جامعه جهانی بیشتر می شود ارزش عالمان دینی هم افزایش می یابد و این وعده خداوند است که در قرآن می فرماید دین اسلام تمام جهان را فرا خواهد گرفت و از مسلمانان می خواهد نسبت به آینده خوشبین باشند.