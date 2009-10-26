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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۶

اسکندرفر در گفتگو با مهر:

امیدوارم در فرصتی مناسب در خدمت فرمان‌آرا باشیم

امیدوارم در فرصتی مناسب در خدمت فرمان‌آرا باشیم

مدیر موسسه فرهنگی هنری کارنامه ابراز امیدواری کرد پس از بهبود وضعیت جسمی بهمن فرمان‌آرا از حضور وی برای برگزاری کلاس فیلمسازی بهره ببرند.

نگار اسکندرفر مدیر موسسه فرهنگی هنری کارنامه درباره برگزار نشدن کلاس‌های آموزش فیلمسازی فرمان‌آرا به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مشکل پیش آمده در حال حاضر سلامت وی برای ما اهمیت بیشتری دارد و امیدوارم در فرصتی مناسب پس از بهبود ایشان این کارگاه را برگزار کنیم.

وی افزود: دانشجویان متقاضی فرم‌های خود را برای شرکت در این کلاس‌ها پر کرده‌اند و قرار بود فردا فرمان‌آرا از بین متقاضیان تعدادی دانشجوی واجد شرایط را انتخاب کند که در حال حاضر این موضوع منتفی است.

پیشتر دلیل انصراف فرمان‌آرا از برگزاری کارگاه فیلمسازی برخی مشکلات جسمی عنوان شده بود. قرار است وی روز شنبه شش آبان جراحی شود و پس از دوران نقاهت نیز احتمالا سفری در پیش خواهد داشت.

کد مطلب 971551

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