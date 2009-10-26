چهارمین جشنواره مشاعره رضوی با معرفی نفرات برتر بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، براساس رای هیئت داوران چهارمین جشنواره ملی مشاعره رضوی ندا عبدالهی از ایلام، فاطمه افراسن و عبدالمهدی آسیایی از بوشهر، رضا عبدالهی از ایلام، احسان گرگین زیارتی از بوشهر، زهره محمدی کیا از تهران، زینب علی بابایی از چهارمحال و بختیاری و مهتاب خاکیان از لرستان به ترتیب مقامهای اول تا هشتم را کسب کردند.

در آیین اختتامیه این جشنواره نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: در ایران زمین که سرزمین ادب، شعور و تعالی است شعر جایگاه ویژه ‌ای دارد و شاعر به عنوان یکی از نخبگان حوزه هنر در تاریخ نقش ارزنده‌ای ایفا کرده است.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به اینکه شاعران استان بوشهر در عرصه شعر آفرینی سخنان بسیاری دارند، گفت: استان بوشهر دارای شاعران بسیار بزرگ در سده‌ های گذشته و معاصر است که به دلیل داشتن شعور بالای دینی هنر شعر آیینی را به عنوان یک سبک پذیرفته اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز با بیان اینکه امسال بیش از 200 نفر از 23 استان کشور در چهارمین جشنواره ملی مشاعره رضوی شرکت کردند، گفت: پس از داوری‌ های تخصصی این تعداد به 32 نفر تقلیل پیدا کرد و به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

نصرالله شفیعی با بیان اینکه در یک رقابت فشرده هشت نفر به عنوان نفرات برتر شناخته شدند، افزود: سه نفر اول در مراسم اختتامیه جشنواره ملی رضوی به صورت ویژه در مشهد مقدس با حضور رئیس جمهوری و مقامهای بلند پایه کشور تجلیل می ‌شوند.

وی اظهار داشت: جشنواره ملی مشاعره رضوی به میزبانی سه ساله بوشهر یکی از موفق ‌ترین جشنواره‌های امام رضا (ع)است که هرسال با اندوختن تجارب جدید و با برنامه ریزی ‌های دقیق شاهد برگزاری بهتر این جشنواره هستیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: در جشنواره امسال برنامه‌های متنوعی از قبیل چاووش خوانی و اجرای موسیقی مرتبط با امام رضا برگزار شد.