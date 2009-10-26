روزانه 100 هزار بشکه نفت از منطقه چشمه خوش ایلام استخراج می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی بعداز ظهر دوشنبه در جریان بازدید از منطقه نفتی چشمه خوش دهلران گفت: استان ایلام با داشتن 11 درصد از ذخائر نفت و گاز کشور یکی از استانهای مهم کشور در این زمینه است.

وی افزود: میدان نفتی دهلران به عنوان یکی از سه میدان مشترک نفتی غرب کشور با عراق است که باید برنامه ریزی اصولی برای بهره برداری و تولید بیشتر از این میدان انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با اشاره به عدم اجرای مصوبات کلان هیئت دولت در بخش نفت و گاز در استان ایلام خواستار شروع عملیات گازرسانی به شهر مرزی دهلران شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: میزان نفت در میدانهای نفتی استان ایلام شامل 18 میلیارد و 802 میلیون بشکه است که از این میزان دو میلیارد و 855 میلیون بشکه قابل برداشت است و تا سال 1390 با ظرفیت تولید روزانه 400 هزار بشکه به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول با اشاره به اینکه روزانه 100 هزار بشکه نفتی از منطقه چشمه خوش شهرستان دهلران استخراج می شود، خاطرنشان کرد: میزان نفت استخراج شده در این منطقه از طریق خط انتقال لوله به پالایشگاه های کشور منتقل می شود.

عزتی یادآور شد: در استان ایلام پتانسیلهای بسیار زیادی در زمینه نفت و گاز وجود دارد که در آینده با توجه به اقدامات صورت گرفته شاهد رشد و توسعه استان ایلام خواهیم بود.

منطقه نفتی چشمه خوش در 70 کیلومتری غرب اندیمشک و در 80 کیلومتری جنوب شرق شهرستان دهلران در استان ایلام واقع شده که ارتفاع متوسط منطقه 160 متر بالاتر از سطح دریا است.