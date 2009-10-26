پیشرفت پروژه های بهزیستی در استان زنجان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اکبر ایزدی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از پروژه شیرخوارگاه بهزیستی استان زنجان افزود: از مجموع ۱۱ مصوبه دور اول و دوم هیأت دولت در استان زنجان قریب به ۸۰ درصد طرحها انجام شده و یا در آستانه بهره برداری هستند.



وی با بیان اینکه پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه شیرخوارگاه زنجان بسیار مطلوب است، ادامه داد: پروژه شیرخوارگاه زنجان در ۲۵۰۰ متر مربع ساخته می شود.

ایزدی افزود: ساخت یک باب شیرخوارگاه با اعتبار ۶ میلیارد ریال توسط بهزیستی زنجان که در مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در مجتمع شهید بیات احداث شده است که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در صورت رفع کمبود اعتبار به سرعت به بهره برداری می رسد.

مدیرکل بودجه و تلفیق منابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی افزود: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از معدود وزارتخانه های است که کلیه تعهدات مربوط به دور اول و دوم سفرهای استانی خود را به مرحله انجام رسانده و هیچگونه تعهد معوقه ای ندارد.

شیرخوارگاه بهزیستی استان زنجان به عنوان چهل و دومین شیرخوارگاه بهزیستی در کشور احداث می شود و تاکنون محل شیرخوارگاه این سازمان به صورت استیجاری بوده است.