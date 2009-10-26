دادگستری با متعرضان آب بوشهر برخورد جدی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جعفر زیرراهی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد از چاه‌ های آب در استان بوشهر غیرمجاز حفر شده اند، افزود: در حال حاضر هفت هزار و 500 حلقه چاه مجاز و چهار هزار و 500 حلقه چاه غیرمجاز در استان بوشهر وجود دارد.

وی تأکید کرد: باتوجه به اینکه تعداد چاه ‌های غیرمجاز استان در حال افزایش است، شورای حفاظت از منابع آب باید مصوبه ‌ای را به تصویب برساند تا از این اقدام جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: در همین راستا و جهت مبارزه به متعرضان به آب استان 11 گروه گشت و بازرسی در آب منطقه ‌ای بوشهر تشکیل و در حال فعالیت هستند.

زیرراهی افزود: برای جلوگیری از حفر چاه‌ های غیرمجاز بحثهای متعددی صورت گرفته اما نتیجه ‌ای نداشته و آمار چاه ‌های غیرمجاز نیز افزایش یافته و به چهار هزار و 500 حلقه چاه رسیده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر نیز گفت: باتوجه به اهمیت موضوع آب، برای حفاظت از منابع آب باید برنامه‌ داشته باشیم.

مسعود نصوری افزود: تدوین شیوه‌ نامه رسانه ‌ای برای جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و مطالعات ساختاری راهبردی برای مدیریت منابع آب استان ضروری است.

وی با تأکید بر کاهش برداشت از منابع آب خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به منابع آب، تغییر الگوی کشت در محصولات کشاورزی باید انجام شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه کارگروه آب و کشاورزی باید برنامه ‌ای منسجم برای مدیریت منابع آب داشته باشد، گفت: برای مدیریت منابع ‌آب استفاده از امکانات تشویقی بسیار موثر خواهد بود.