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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

همایش بین‌ادیان دانشگاه نوریس امریکا برگزار می‌شود

همایش بین‌ادیان دانشگاه نوریس امریکا برگزار می‌شود

دانشجویان و رهبران دینی از سراسر دنیا دیروز یکشنبه سوم آبان‌ماه در دانشگاه نوریس گرد هم جمع شدند تا در ششمین همایش سالانه بین ادیان جوانان به بحث درباره تکثرگرایی دینی، مدیریت دانشجویان و ابتکار عمل دینی اوباما بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نورث وست، همایش سه روزه " مدیرت برای دنیا متنوع دینی " 600 نفر را در دانشگاه نوریس گرد هم جمع کرد تا جلسات و کارگاه های متعدد این همایش را برگزار کنند.

سامانتا کیربی معاون اجرایی همایش هسته جوانان اظهار داشت که 60 درصد این همایش را جوانان از دبیرستانها و دانشگاههای سراسر کشور تشکیل داده‌اند.

راب داناهو معاون مدیر مرکز مشارکت مدنی دانشگاه نوریس گفت: این مرکز میزبانی این همایش را با هدف ترویج تکثر دینی و مشارکت مدنی برگزار کرده است.

در سخنرانی افتتاحیه این همایش دکتر ابو پاتل به عنوان یک مسلمان که از سوی رسانه ها به‌عنوان یکی از بهترین مدیران ایالات متحده توصیف شده درباره انگیزه خود برای جنبش بین ادیان میان جوانان و اهداف خود به منظور ترویج تکثرگرایی دینی صحبت کرد و گفت: دانشجویان که شیوه دانشکده خود را در راستای ترویج تکثر دینی تغییر می‌دهند راه را برای فعالان آینده هموارتر می‌کنند.

دانیلا ادلر دانشجوی ارشد کالج کوئینز در نیویورک نیز در این همایش اظهار داشت: رهبران و مدیران فضا را تغییر می‌دهند و این فضا به آنها انگیز می‌دهد.

وی با خطاب قرار دادن دانشجویان مسلمان، مسیحی و یهودی گفت: می‌خواهم تلاش کنم این افراد بایکدیگر وارد گفتگو شوند.

در دو روز باقی مانده این همایش که امروز دوشنبه چهارم آبان و فردا سه‌شنبه خواهند بود شرکت‌کنندگان به کارگاههای کوچکتر تقسیم شده و به موضوعاتی چون تقویت گفتگو می‌پردازند. قرار است فردا در مراسم اختتامیه کیث الیسون نخستین نماینده مسلمانان در کنگره و جاشوا دوبوا مدیر دفتر همکاری‌های دینی کاخ سفید سخنرانی کنند.

کد مطلب 971560

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