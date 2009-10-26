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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

صدر جدول فروش جهانی در اختیار انیمیشن‌ها است

صدر جدول فروش جهانی در اختیار انیمیشن‌ها است

انیمیشن "بالا" برای پنجمین هفته پیاپی در صدر جدول فروش اکران جهانی ایستاد و مجموع فروش خود را به 324 میلیون دلار رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد "بالا" که در 4789 سالن سینمای 26 کشور در حال اکران است، با فروشی 19 میلیون دلاری صدر جدول فروش جهانی را در اختیار دارد. "جی فورس" دیگر انیمیشن محصول دیسنی با فروش هشت میلیون دلاری در 3013 سالن 13 کشور فروش کلی خود را به 138.9 میلیون دلار رساند.

رتبه سوم جدول هم در اختیار یک انیمیشن دیگر قرار دارد. "ابری با احتمال بارش کوفته‌قلقلی" با هفت میلیون دلار فروش در 2905 سالن 50 کشور مجموع فروش خود را به 43.3 میلیون دلار رسانده است. نکته جالب اینکه چهارمین فیلم جدول فروش جهانی هم به نوعی با انیمیشن مرتبط است.

وسترن فرانسوی "لوک خوش‌شانس" که اقتباسی است از کمیک‌بوک‌های مشهور فرانسوی، در نخستین هفته اکران جهانی با فروشی معادل 6.2 میلیون دلار جایگاه چهارم جدول فروش جهان را به خود اختصاص داده است. کمدی رمانتیک "حقیقت تلخ"، "لعنتی‌های بی‌آبرو" کوئنتین تارانتینو و "اره 6" در رده‌های بعد قرار دارند.

کد مطلب 971561

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