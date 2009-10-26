جسد 10 بازیکن فوتبال کلمبیا در ونزوئلا پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، این 10 بازیکن دو هفته قبل ربوده شده بودند و گروهی موسوم به چریک های ELN مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده گرفته بود. بر پایه گزارش رسانه های محلی کلمبیا، یک نفر از اعضای این تیم محلی که "لاس مانیکروس" نام داشت جان سالم به در برده است.

برپایه این گزارش، بر روی بدن این اجساد جای گلوله به چشم می خورد. اجساد این 10 بازیکن در "تاچیرا"ی ونزوئلا پیدا شده است.

خشونت در فوتبال کلمبیا امر تازه ای نیست. آندریاس اسکوبار در جام جهانی 1994 پس از اینکه دروازه تیم فوتبال کلمبیا را در دیدار با آمریکا به اشتباه باز کرد، به ضرب گلوله کشته شد.

در ماه مارس سال جاری هم 80 تماشاگر در حین برگزاری یک دیدار فوتبال در کلمبیا زخمی شدند که 18 تن ازآنها چاقو خورده بودند.