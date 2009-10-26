شماره جدید ماهنامه "اطلاعات حکمت و معرفت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره از نشریه به طور اختصاصی فلسفه تکنولوژی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مظاهر تمدن جدید روز به روز در دنیای سنتی یا نیمه سنتی ما ایرانیان بیشتر جلوه می‌کند. اساس این تمدن بر فناوری و تکنیک مبتنی است که خود برآمده از پیش فرضها، اصول و جهان‌بینی غربی است.

"چگونگی آری گویی به تکنولوژی" اثر هیوبرت دریفوس و چارلز اسپینوزا با ترجمه سیاوش جمادی، "خود مداری پدیده تکنولوژیک اثر ژاک ایول و ترجمه ایرج قانونی، "پدیدارشناسی تکنیک" اثردون آیدی و ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفی و "تکنولوژی و جهان زیست اجتماعی" اثر یورگن هابرماس با ترجمه حسینعلی نوروزی از جمله مقالاتی هستند که در دفتر فلسفه تکنولوژی این ماهنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

"صورت هر روحانی" اثر هانری کربن با ترجمه انشاءالله رحمتی، "مطالعه تطبیقی دین اثر ویلیام پادن و ترجمه سمانه شعبانی پور و تله - ویزیون اثر جنی اسلتمن با ترجمه حسین عمید مقالات حوزه اندیشه و نظر این ماهنامه را در بر می‌گیرند.