نحوه پاسخگویی به سئوالات داوطلبان آزمون دستیاری اعلام شد

دکتر مهدی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی از 5 آبان آغاز می شود و تا 5 آذر ماه ادامه دارد. راهنمای ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به نشانی http://sanjeshp.ir قابل دسترسی است.

وی اضافه کرد: لازم است افراد متقاضی با مراجعه به سایت اینترنتی مذکور و مطالعه مندرج در آزمون شرایط با مقررات تطبیق داده و آمادگی لازم را جهت شروع ثبت نام کسب کنند.

میرزایی خاطرنشان کرد: کلیه پرسشها در زمینه قوانین، مقررات، نحوه پذیرش و غیره مرتبط با آزمون از طریق پست الکترونیکی dastyar37@sanjeshp.ir دریافت و پاسخ آن به پست الکترونیکی فرد متقاضی اعلام می شود.

مسئول اجرایی سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی به مهر گفت: آزمون دستیاری پنجشنبه 29 بهمن ماه سال جاری به صورت متمرکز برگزار می شود و کارت ورود به آزمون نیز در روزهای 27 و 28 بهمن ماه توزیع می شود.