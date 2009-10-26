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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نحوه پاسخگویی به سئوالات داوطلبان آزمون دستیاری اعلام شد

نحوه پاسخگویی به سئوالات داوطلبان آزمون دستیاری اعلام شد

مسئول اجرایی سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی با اشاره به آغاز ثبت نام سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری از فردا 5 آبان، نحوه پاسخگویی به سئوالات داوطلبان آزمون دستیاری را اعلام کرد.

دکتر مهدی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی از 5 آبان آغاز می شود و تا 5 آذر ماه ادامه دارد. راهنمای ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به نشانی http://sanjeshp.ir قابل دسترسی است.

وی اضافه کرد: لازم است افراد متقاضی با مراجعه به سایت اینترنتی مذکور و مطالعه مندرج در آزمون شرایط با مقررات تطبیق داده و آمادگی لازم را جهت شروع ثبت نام کسب کنند.

میرزایی خاطرنشان کرد: کلیه پرسشها در زمینه قوانین، مقررات، نحوه پذیرش و غیره مرتبط با آزمون از طریق پست الکترونیکی dastyar37@sanjeshp.ir دریافت و پاسخ آن به پست الکترونیکی فرد متقاضی اعلام می شود.

مسئول اجرایی سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی به مهر گفت: آزمون دستیاری پنجشنبه 29 بهمن ماه سال جاری به صورت متمرکز برگزار می شود و کارت ورود به آزمون نیز در روزهای 27 و 28 بهمن ماه توزیع می شود.

کد مطلب 971567

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