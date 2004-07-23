حجم معاملات هفتگي در بورس فلزات 191 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، آمار معاملات در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن از لحاظ حجم 191 درصد و از نظر ارزش 123 درصد افزايش نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: در هفته مورد بررسي 248 هزار و 440 تن انواع محصولات فولادي به ارزش 905 ميليارد و 688 ميليون و 540 هزار ريال معامله شد كه به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 23/99 و 37/96 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

گروه محصولات مسي نيز با معامله 780 تن به ارزش 20 ميليارد و 570 ميليون و 600 هزار ريال در جايگاه دوم قرار داشته و از نظر وزن و ارزش به ترتيب 31/0 و 19/2 درصد از كل معاملات هفته مورد گزارش را در بر گرفته است.

گروه محصولات آلومينيومي نيز با معامله 760 تن به ارزش 11 ميليارد و 951 ميليون ريال از نظر وزن و ارزش به ترتيب 31/0 و 27/1 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده و در جايگاه سوم قرار گرفته است.

براساس اين گزارش، در گروه شمش روي 160 تن از اين محصول به ارزش يك ميليارد و 602 ميليون ريال داد و ستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 07/0 و 17/0 درصد از كل معاملات را شامل مي شود.

اين گزارش همچنين مي افزايد: از كل معاملات صورت گرفته در بورس در هفته گذشته 239 هزار و 800تن به ارزش 877 ميليارد و 118 ميليون و 540 هزار ريال بصورت سلف و 10 هزا رو 340 تن به ارزش 62 ميليارد و 693 ميليون و 600 هزار ريال بصورت نقدي انجام شد.