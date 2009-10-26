سهمیه حج بوشهر 345 نفر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر دوشنبه حجت ‌الاسلام سلمان بحرانی در نشست کارگزاران حج در استان بوشهر افزود: با این شرایط امسال 590 زائر به همراه 52 عوامل مختلف از استان بوشهر به حج تمتع اعزام خواهند شد.

وی اظهار داشت: این تعداد در قالب پنج کاروان از شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، دیلم، کنگان، خورموج و جم در تاریخ 13 آبان ماه از فرودگاه بوشهر به مدینه النبی اعزام و در تاریخ 13 آذر ماه نیز به کشور باز می ‌گردند.

مدیر سازمان حج و زیارت استان بوشهر گفت: یکی از فلسفه ‌های مهم حج ابراهیمی اتحاد، همدلی، همبستگی و تقویت روحیه تفاهم و تحکیم برادری در بین مسلمانان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر حج و زیارت استان بوشهر با اشاره به امکاناتی که مسئولان نظام برای حجاج ایرانی در نظر گرفته‌ اند، اظهار داشت: مسئولان سعی کرده ‌اند بهترین امکانات را برای رفاه حال حجاج ایرانی برای رسیدن به اسلام ناب محمدی در نظر بگیرند لذا باید از این امکانات به خوبی استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز گفت: یکی از آثار و برکات حج بخشش گناهان است و حجاج باید از این فرصت در روز عرفه برای پاک کردن گناهانشان استفاده مفید کنند.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری اظهار داشت: فریضه حج یکی از ارکان دین مبین اسلام است و کسی که توفیق حج را پیدا نکند یکی از ارکان اساسی اسلام را بجا نیاورده است.

استاندار بوشهر نیز گفت: سفر حج و زیارت عتبات یک سفر ویژه است، هر قدر در سفر اخلاص و بندگی خود را اثبات کنیم، می ‌توانیم بهره زیادی از این سفر ببریم.

ابوطالب شفقت افزود: سفر معنوی حج مظهر اقتدار مسلمانان است و وحدت مسلمانان را نشان می‌ دهد.