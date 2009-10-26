مسابقات قهرمانی بیس بال کشور در کرمان برگزار می شود

محمدحسین شاه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بیس بال کشور با حضور 11 تیم از سراسر کشور همزمان با سالروز تولد امام رضا(ع) به مدت هفت روز در کرمان برگزار می شود.

شاه محمودی افزود: این مسابقات در زمین چمن مصنوعی سلیمی کیا و کیانی کرمان برگزار می شوند و تیمهایی از استانهای تهران، اصفهان، کرمان، سمنان، بوشهر، خراسان رضوی، گیلان، ارومیه، قم، تهران و توابع هرمزگان با هم به رقابت می پردازند.

وی با اعلام اینکه تیم کرمان سال گذشته مقام دوم این مسابقات را کسب کرد، گفت: برگزاری مسابقات روی چمن مصنوعی تنها مشکل تیم کرمان است چرا که تاکنون تمرینی روی این نوع چمن نداشتیم که از امروز قرار است در هفته چند روز تمرین در چمن سلیمی کیا داشته باشیم.

در حالی عدم تمرین تیم بیس بال کرمان مهمترین مشکل تیم کرمان عنوان می شود که ورزشگاه سلیمی کیا کرمان از معدود زمینهای چمن مصنوعی کشور است.

