تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری گلستان 7 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین نکونام عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: تعداد این مقرری بگیران در سال گذشته دو هزار و 70 نفر بوده است که نسبت به سال قبل از آن 16 درصد رشد را نشان می دهد.

وی به ضریب وابستگی بیمه شدگان نسبت به مستمری بگیران در استان نیز اشاره کرد و گفت: در استان این ضریب به رقم هشت می رسد، یعنی به ازای هر نفر مستمری بگیر تعداد هشت نفر بیمه پرداز وجود دارند که نسبت به متوسط کشوری که نزدیک هفت است این استان از این لحاظ از ضریب اطمینان بهتری برخورداراست.

نکونام با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی دراستان گلستان درشش ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته نزدیک هشت درصد رشد داشته است افزود: درنیمه اول سال جاری تعداد بیمه شدگان اصلی بااحتساب بیمه شدگان مستمری بگیرتامین اجتماعی در گلستان به 162هزار و 302 نفر رسیده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان بیان داشت: با در نظر گرفتن افراد تبعی این تعداد به 464 هزار و 978 نفر می رسد که حدود 28درصد کل جمعیت استان را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد بیمه شدگان در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 13 درصد رشد داشته است و تا پایان سال 87 تعداد بیمه شدگان اصلی با احتساب مستمری بگیران 151هزار و 393 نفر بوده که با در نظر گرفتن افراد تبعی این تعداد به 447 هزار و 552 نفر می رسد.

نکونام درباره مصارف مالی تامین اجتماعی در گلستان گفت: در سال گذشته مبلغ 84 میلیارد تومان در قالب تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران در این استان پرداخت شد که با در نظر گرفتن هزینه های بخش درمان مصارف سازمان تامین اجتماعی گلستان به 121 میلیارد تومان رسید.

وی افزود: این درحالیست که میزان درآمد سازمان تامین اجتماعی در استان گلستان در سال 87 مبلغ 101 میلیارد تومان بود و این بدان معناست که این سازمان در گلستان مبلغ 20 میلیارد تومان در آن سال زیان ده بوده است.

وی اعلام کرد: این سازمان تنها در شش ماه اول امسال مبلغ 51 میلیارد تومان در قالب تعهدات بلندمدت وکوتاه مدت خود به بیمه شدگان پرداخت کرده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان 21 درصد رشد را نشان می دهد.