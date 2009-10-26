اختصاص 20 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای میراث فرهنگی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیدعلی اکبر طاهایی در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: گستره کار و فعالیت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بسیار متنوع و وسیع است و به منظور بهره برداری مطلوب از پروژه ها و دسترسی شهروندان به این مراکز باید با اولویت بندی فعالیتها، منابع موجود را در جهت راه اندازی طرحهای مهم مدیریت و متمرکز کرد.

وی افزود: این هدف زمانی محقق می شود که در اجرای پروژه های میراث فرهنگی و گردشگری افتتاح پروژه ها زمان بندی شود و مدیریت زمان را جدی بگیریم.

استاندار با تأکید بر نظارت و مدیریت اعتبارات و تسهیلات بانکی در راستای اقتصادی بودن طرحها و پروژه های گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: به منظور تقویت و فعال سازی فعالیتها و طرحهای حوزه گردشگری و صنایع دستی مبلغ 20 میلیارد ریال از اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده به این حوزه تخصیص داده شده که هزینه شدن آن نیازمند نظارت و ساماندهی جهت تقویت اقتصاد گردشگری و صنایع دستی است.

طاهایی با تأکید بر تعامل و پیگیری طرحها و مصوبات سفر ریاست جمهوری توسط دستگاه های اجرایی در وزارتخانه ها و مراکز دولتی افزود: دستگاه های اجرایی و دبیرخانه استانداری موظف هستند با پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین جدیت لازم را در راستای تحقق مصوبات در حوزه های تحت پوشش خود داشته باشند.

استاندار در این جلسه همچنین بر آماده سازی و تأمین خدمات رفاهی و بهداشتی در مراکز و مناطق گردشگری و آثار باستانی و فرهنگی تأکید کرد.

ساخت اردوگاه گردشگری با 60 میلیون تومان اعتبار در قزوین

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی اظهار داشت: حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به سرمایه گذاری و تبلیغات نیاز جدی دارد و با توجه به گستردگی فعالیتها در این حوزه از یک طرف و انتظارات مسئولان و مردم از مدیران این بخش باید امکانات و اعتبارات بیشتری به این حوزه تخصیص داده شود.

محمدمهدی رضاپور از برگزاری نمایشگاه سراسری و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی در استان خبر داد و اظهار داشت: در هفته گردشگری که از 12 تا 18 آبان ماه تعیین شده است نمایشگاه سراسری صنایع دستی به همراه یک نمایشگاه تخصصی در زمینه صنعت چرم در محل دائمی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع استان از راه اندازی ارودگاه (کمپ) گردشگری در استان خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر اردوگاه گردشگری استان در زمینی به مساحت سه هکتار در منطقه نمونه گردشگری باراجین در حال ساخت است که برای آماده سازی آن 600 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

در این جلسه همچنین گزارشی از طرح آزاد سازی مجموعه هشت هکتاری دولتخانه صفوی، بازسازی طرح مسجد جامع قزوین، بازسازی و مرمت مدرسه صالحیه، راه اندازی هنرستان صنایع دستی در استان، ثبت پرونده های میراث معنوی و میراث منقول استان ارائه شد.