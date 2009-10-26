سه تله فیلم شبکه های سیما در علی آباد کتول تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فیلمهای "ستاره قطبی" به تهیه کنندگی پروانه مرزبان و کارگردانی عبدالجبار دلدار و "از آرام تا آلاچیق " به کارگردانی اکبر شهبازی و تهیه کنندگی رضا ایمانی در شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان ساخته شده است.

درحال حاضر فیلم تلویزیونی " دم زری " به کارگردانی غلامرضا رمضانی و تهیه کنندگی مهد یشفیعی رد روستای ییلاقی چلی سفلی شهرستان علی آباد کتول در حال تولید است.

این فیلم تلویزیونی که اوایل مهرماه در روستای چلی سفلی کلید خورده است، تمام بازیگران محلی آن با استفاده از نوجوانان همین روستا و روستاهای اطراف انتخاب شده اند.



در این فیلم دو بازیگر نوجوان علی آبادی با نامهای " احسان دنکوب" و " فاطمه میرکتولی" به عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش می کنند.



داستان این تله فیلم درباره تعدادی دانش آموز است که در تابستان دنبال قرقاولی به اسم دم زری می گردند و در این میان یکی از دانش آموزان به نام تیموربه دلیل منافع اقتصادی ، مانع پیدا شدن این پرنده می شود.

این تله فیلم را لیلا نادری نوشته است و آندرانیک خچومیان مدیر تولید، صالح غربی جوان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، روح الله جعفر بیگلو، صدابردار، طراح لباس، فریبا مهبد، محسن دارسنج، چهره پرداز، عباس وفایی، جانشین تولید، لادن رحمتی، منشی صحنه، نرگس محبی، عکاس از جمله عواملی هستند که با این پروژه که در سیمافیلم تولید می شود ، همکاری می کنند.

مهدی شفیعی تهیه کننده "دم زری" با اعلام این که کار به خوبی و بدون مشکل پیش می رود، بزرگترین ویژگی این کار را در کارگردانی رمضانی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه نکته سنجی، ریزبینی و حساسیت بالای کارگردان و تصویردار، کار را از کیفیت خوبی برخوردار کرده است و این حساسیتها اگرچه کار را تا حدی کند کرده اما مفید است و جزئیات به خوبی کنار هم چیده می شود.



وی از فرمانداری علی آبادکتول، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش وپرورش، بخشداری کمالان و اهالی روستای چلی سفلی بواسطه همکاری در اجرای این پروژه تقدیر و تشکر کرد.