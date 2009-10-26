پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مهر به 300 هزار کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الرضا شیخ الاسلامی امروز دوشنبه در دیداراعضای مجمع نمایندگان کارگر سراسر کشور با اشاره به اهتمام دولت برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر، گفت: براساس آخرین گزارش که در شورای مسکن اعلام شد 300 هزار کارگر از تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر برخوردار شده اند.

وزیر کار و امور اجتماعی از آماده شدن لایحه اصلاح قانون کار در پایان فعالیت دولت نهم خبر داد و با اشاره به اینکه برای تدوین این لایحه بیش از دو سال کار شده است، بیان داشت: لایحه اصلاح قانون کار پس از دریافت نظر نمایندگان گروه کارگر و کارفرما تدوین شده است و در فرآیند بررسی آن در مجلس نیز از شرکای اجتماعی دولت و کارشناسان نظر خواهی می شود.

شیخ الاسلامی پیگیری واگذاری سهام عدالت به کارگران را از برنامه های مورد اهتمام وزارت کار عنوان کرد و افزود: برای تامین حقوق نیروی کار براساس ساز و کارهای قانونی موجود تلاش می کنم.

وی اعتقاد به تعالیم اسلامی در عرصه حقوق نیروی کار را موجب شکل گیری ادبیات مشترک بین دولت و شرکای اجتماعی عنوان کرد و گفت: ادبیات مشترک برای حل مشکلات موجود در فضای کسب و کار یک فرصت محسوب می شود. نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باید این فرصت را مغتنم شمرده و از این اجماع برای تحقق اهداف تعالی و پیشرفت کشور بهره گیرند.

وزیر کار و امور اجتماعی اهمیت و جایگاه کار در اسلام را یادآور شد و با تاکید بر این که کار در تعالیم دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخوردار است، تصریح کرد: باید از این دستورات و تعالیم اسلامی برای تقویت فرهنگ کار بعنوان یک نیاز اساسی در فرآیند تحول و پیشرفت بهره جست.

شیخ الاسلامی افزود: ایجاد، توسعه، اثربخشی و نقش آفرینی تشکلها در عرصه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی یک راهبرد برای وزارت کار و امور اجتماعی محسوب می شود و معتقدم تشکلها باید در بهبود نظام کسب و کار نقش آفرین باشند.

وزیر کار اعضای تشکلهای کارگری را افرادی دردمند و مفید به حال اجتماع توصیف کرد و گفت: باید به عنوان انسانهای دلسوز انقلاب، نظام و مردم از هر جایگاهی برای حل مشکلات استفاده کنیم که این هدف متعالی در واقع حرکت در مسیر خود سازی انسان است.

وی پرهیز از ورود تشکلهای صنفی به فعالیت های سیاسی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه فضای کار کشور نباید در خدمت جریانهای سیاسی باشد، گفت: در فضای کسب و کار کشور باید ملاحظات ملی اصل باشد.

در این ملاقات ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار نیز گفت: برای اولین بار پس از تصویب قانون کار، مجمع عالی نمایندگان کار در دولت نهم براساس اعتقاد به نقش تشکل ها تاسیس شد.

وی همچنین با اشاره به این که کانون عالی انجمن های صنفی، شورای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگر در قانون پیش بینی شده است، اظهار امیدواری کرد که کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تا پایان سال برای اولین بار پس از تصویب قانون کار تشکیل شود.

وی فراگیری و تکثرگرایی در حوزه فعالیت تشکلها را یک هدف مهم برای وزارت کار عنوان کرد و بیان داشت: بر این اساس تعداد تشکل های کارگری از هزارو 906 به 3 هزارو 206 تشکل افزایش یافته است.

در این ملاقات همچنین هوشنگ حاجتی رییس هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری گزارشی از شکل گیری این تشکل و خواسته های نمایندگان کارگر عنوان کرد.