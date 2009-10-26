کیش به بازار اقتصادی قابل اتکا تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله کریمی امروز در مراسم افتتاح تالار معاملات بین المللی نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در جزیره کیش، ایران را یکی از کشورهای تامین کننده انرژی در منطقه و جهان عنوان کرد و گفت: ایران با در اختیار داشتن منابع نفتی و محصولات پتروشیمی توانسته نقش موثری در اقتصاد این محصول در سطح دنیا داشته باشد که امید است با سرمایه گذاریهایی که در این راستا صورت می گیرد، شاهد رونق بیشتر این صنعت مهم کشور باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با توجه به اینکه جزیره کیش میان مناطق نفتی و منابع غنی واقع شده، می تواند به بازار اقتصادی قابل اتکا تبدیل شود.

وی راه اندازی تالار معاملات بین المللی نفت، فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی را باعث شفاف سازی معاملات و ثبات بازار محصولات نفتی و پتروشیمی عنوان کرد.

کریمی از آمادگی جزیره کیش برای جذب سرمایه ها از طریق ظرفیتهای اقتصادی ایجاد شده در آن خبر داد و معافیت های مالیاتی و گمرکی، امکان ثبت و حضور شرکتها، صد در صد سرمایه خارجی، تاسیس بانکها و بیمه های داخلی و خارجی را از جمله این ظرفیتها ذکر کرد.

به گفته وی بورس داخلی جزیره کیش از زمان راه اندازی تاکنون حدود 7 میلیون تن معامله فرآورده نفتی با بیش از 42 قلم کالای پتروشیمی را انجام داده است که نشان دهنده اعتماد سرمایه گذاران و فعالین این حوزه به بورس مذکور می باشد و امید است با راه اندازی تالار معاملات بین المللی نفت فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی زمینه معاملات و سرمایه گذاریها افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: هم اکنون 30 شرکت داخلی و 20 شرکت خارجی فعال در بخش های مختلف صنعت نفت در جزیره کیش فعال هستند که در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، تعمیر و نگهداری سکوهای نفتی و موارد دیگر مرتبط به صنعت نفت فعال هستند.