اقدامات شهرداری تهران برای پیشگیری از آنفلوانزای A

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده در خصوص اطلاع رسانی همگانی و تولید انیمیشنهای مرتبط به تولید 10 عنوان انیمیشن اشاره کرد و گفت: هم اکنون اولین انیمیشن با موضوع آنفلوانزای نوع A در نوبت پخش از رسانه ملی است.

وی تصریح کرد: تهیه سه میلیون و 900 هزار نسخه کتابچه با موضوع پیشگیری از بیماری آنفلوانزای نوع A و توزیع در سطح مدارس شهر تهران و سایر اماکن عمومی نظیر پایانه های مسافربری، میادین میوه و تره بار، اتوبوسرانی، پیک بادپا، مرکز معاینه فنی خودروها و غیره از جمله اقدامات موثر در این حوزه است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از تهیه، چاپ و توزیع 20هزار نسخه بر چسب "روش صحیح شستن دستها" به منظور نصب در سرویسهای بهداشتی مدارس و اماکن عمومی خبر داد و خاطرنشان کرد: 210هزار نسخه پوستر با موضوع پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزای نوع A به منظور توزیع در سطح مدارس تهران و اماکن عمومی نظیر اتوبوسرانی و 100هزار نسخه بروشور اطلاع رسانی جهت پیشگیری از بروز بیماریه آنفلوانزای نوع A به منظور توزیع در سطح مناطق 22 گانه شهرداری و سایر سازمانها تهیه و چاپ شده است.

وی چاپ و نصب بنر و استندهای تبلیغاتی با موضوع پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزای نوع A در سطح شهر را در راستای اقدامات اداره کل سلامت شهرداری برشمرد و عنوان کرد: این اداره با سازمان میوه و تره بار جهت چاپ پیامهای پیشگیرانه بر روی نایلونهای توزیع میوه هماهنگی کرده است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران اضافه کرد: با سازمانهای شهرداری تهران در جهت استفاده از تمامی ظرفیتهای تبلیغاتی در حوزه پیشگیری از این بیماری تعامل شده و اقدامات اجرایی با برخی از این سازمانها نظیر پایانه های مسافربری درون شهری و برون شهری شروع شده است.

وی با اشاره به حضور سلامت یاران در مدارس به منظور آموزش دانش آموزان اضافه کرد: کارگاههای آموزشی ویژه سلامت یاران مناطق و مربیان بهداشتی مدارس در کلیه مناطق برگزار می شود.

تقی زاده در ادامه به تهیه 6 هزارعدد اسپری "ضد عفونی کننده دست بدون نیاز به آب" و توزیع در سطح شهرداری و همچنین مدارس منطقه 6 اشاره کرد و افزود: همچنین نسبت به توزیع مایع صابون از طریق مناطق 22 گانه شهرداری در سطح سرویسهای بهداشتی مدارس و اماکن عمومی هماهنگیهای لازم را به عمل آورده وهم اکنون این موضوع در حال انجام است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه عموم مردم در سطح فرهنگسراها با همکاری فرهنگسرای سلامت و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان شهرداری را می توان در ادامه اقدامات انجام شده توسط اداره کل سلامت شهرداری تهران برای مقابله و پیشگیری از آنفلوانزای نوع A برشمرد.