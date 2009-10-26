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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

اقدامات شهرداری تهران برای پیشگیری از آنفلوانزای A

اقدامات شهرداری تهران برای پیشگیری از آنفلوانزای A

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران با اشاره به روند فعالیتهای این اداره کل برای مقابله و پیشگیری از احتمال شیوع آنفلولانزای نوع A گفت: با توجه به آمار روند رو به رشد شیوع این بیماری اداره کل سلامت اقدامات گسترده ای برای مقابله با این بیماری انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده در خصوص اطلاع رسانی همگانی و تولید انیمیشنهای مرتبط به تولید 10 عنوان انیمیشن اشاره کرد و گفت: هم اکنون اولین انیمیشن با موضوع آنفلوانزای نوع A در نوبت پخش از رسانه ملی است.

وی تصریح کرد: تهیه سه میلیون و 900 هزار نسخه کتابچه با موضوع پیشگیری از بیماری آنفلوانزای نوع A و توزیع در سطح مدارس شهر تهران و سایر اماکن عمومی نظیر پایانه های مسافربری، میادین میوه و تره بار، اتوبوسرانی، پیک بادپا، مرکز معاینه فنی خودروها و غیره از جمله اقدامات موثر در این حوزه است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از تهیه، چاپ و توزیع 20هزار نسخه بر چسب "روش صحیح شستن دستها" به منظور نصب در سرویسهای بهداشتی مدارس و اماکن عمومی خبر داد و خاطرنشان کرد: 210هزار نسخه پوستر با موضوع پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزای نوع A به منظور توزیع در سطح مدارس تهران و اماکن عمومی نظیر اتوبوسرانی و  100هزار نسخه بروشور اطلاع رسانی جهت پیشگیری از بروز بیماریه آنفلوانزای نوع A به منظور توزیع در سطح مناطق 22 گانه شهرداری و سایر سازمانها تهیه و چاپ شده است.

وی چاپ و نصب بنر و استندهای تبلیغاتی با موضوع پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزای نوع A در سطح شهر را در راستای اقدامات اداره کل سلامت شهرداری برشمرد و عنوان کرد: این اداره با سازمان میوه و تره بار جهت چاپ پیامهای پیشگیرانه بر روی نایلونهای توزیع میوه هماهنگی کرده است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران اضافه کرد: با سازمانهای شهرداری تهران در جهت استفاده از تمامی ظرفیتهای تبلیغاتی در حوزه پیشگیری از این بیماری تعامل شده و اقدامات اجرایی با برخی از این سازمانها نظیر پایانه های مسافربری درون شهری و برون شهری شروع شده است.

وی با اشاره به حضور سلامت یاران در مدارس به منظور آموزش دانش آموزان اضافه کرد: کارگاههای آموزشی ویژه سلامت یاران مناطق و مربیان بهداشتی مدارس در کلیه مناطق برگزار می شود.

تقی زاده در ادامه به تهیه 6 هزارعدد اسپری "ضد عفونی کننده دست بدون نیاز به آب" و توزیع در سطح شهرداری و همچنین مدارس منطقه 6 اشاره کرد و افزود: همچنین نسبت به توزیع مایع صابون از طریق مناطق 22 گانه شهرداری در سطح سرویسهای بهداشتی مدارس و اماکن عمومی هماهنگیهای لازم را به عمل آورده وهم اکنون این موضوع در حال انجام است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه عموم مردم در سطح فرهنگسراها با همکاری فرهنگسرای سلامت و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان شهرداری را می توان در ادامه اقدامات انجام شده توسط اداره کل سلامت شهرداری تهران برای مقابله و پیشگیری از آنفلوانزای نوع A برشمرد.

کد مطلب 971597

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