نخستین کتاب برَند ایران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آیین رونمایی از کتاب "راز پرواز نامهای تجاری" گفت: همیشه از اولین کارها به عنوان یک کار مهم تلقی می شود هر چند که بعدها در آن زمینه ممکن است فعالیتهای مشابه ای انجام شود.



وی افزود: کارهای اول به لحاظ خلاقیت و جسارت فرد انجام دهنده کاری فاخر و ارزشمند تلقی می شود.



رئیس کتابخانه ملی تصریح کرد: این کارهمچون شمشیر دو لبه ای است که هم به نفع جامعه بشری است و هم می تواند به زیان آنها تمام شود.



اشعری بیان کرد: امروز که روانشناسی در خدمت صنعت آمده و اقتصاد صنعت یکی از پایه های مهم صنعت را تشکیل داده است تجار به منظور ارتباط با مردم و برای استفاده از این شناسه به میل، ذوق و سلیقه مخاطبان روی آورده اند. البته از طرفی با تولید کارهای مرغوب، اطمینان در مشتری ایجاد می کنند و می توانند با استفاده از زبان شناسی مخاطب، کارهای نامرغوب خود را نیز به جامعه تحمیل کنند.



مشاور فرهنگی رئیس جمهوری تصریح کرد: رفتارهای اقتصادی، سیاسی و صنعتی در بستر فرهنگی بازتعریف و ارائه می‌شود بنابراین هر کدام از ما در حوزه های کاری خود باید از یک تیم فرهنگی برخوردار باشیم و از رئیس جمهوری درخواست کرده ام که هر سازمان و وزارتخانه نیازمند یک کمیته فرهنگی است تا جامعه دچار یک نوع از هم پاشیدگی نشود.



وی از مدیران شرکتهای مختلف کشور خواست تا در طراحی آرم، شناسه و برند به خصوصیات انسانی و فرهنگی جامعه توجه کنند و برای اعتماد مردم به عنوان سرمایه ای بزرگ، ارزش و اعتبار قائل شوند.



در ادامه این مراسم فرشاد به آبادی نویسنده کتاب "راز پرواز نامهای تجاری" اظهار داشت: این کتاب یک اثر تجربی، توصیفی و علمی است و نخستین کتاب کاملا ایرانی است که تا کنون در زمینه مدیریت نام و نشانهای تجاری منتشر شده است.



وی افزود: مطالب این کتاب در مدت بیش از دو سال گردآوری شده و در مدت شش ماه آن را نوشته ام و از آنجا که این کتاب نخستین تجربه ایرانی است به طور قطع نکته و سکته هایی دارد که می توان با برطرف کردن آنها در قوی و غنی شدن آن تلاش کرد.



به آبادی با بیان اینکه کتاب "راز پرواز نامهای تجاری" دارای شش فصل است که هر کدام پیش زمینه ورود به فصل بعدی است تصریح کرد: فصل نخست مانند بسیاری از کتابها، یک فصل زیربنایی و کلی است که به تعریف نام تجاری و لزوم توجه به آن اشاره دارد.



مبتکر جشنواره یکصد برند برتر ایران افزود: فصل دوم یکی از مهمترین فصلهای این کتاب است که به موضوع ساختار نام تجاری می پردازد و فصل سوم کتاب نیز به بحث جایگاه سازی نام تجاری می پردازد، موضوع جایگاه سازی یکی از مهمترین و اساسی ترین بحثهای فعلی است که می تواند تاثیر به سزایی در تصمیمگیری درست و کاهش هزینه های شرکت و برنامه های شما داشته باشد.



این نویسنده ادامه داد: فصلهای بعدی کتاب نیز هر کدام به ترتیب در مورد انتخاب نام برای یک نام تجاری، روشهای توسعه و تقویت یک نام تجاری و کاهش سودآوری و ایستایی نام تجاری است.



وی با اشاره به اینکه این کتاب نخستین کتاب ایرانی در زمینه مدیریت برند است ابراز داشت: همچنین این کتاب نخستین کتاب ایرانی است که به جنبه های دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی، مدیریت و برند پرداخته است.



نخستین جشنواره بین المللی برترین نام و نشانهای تجاری ایران (یکصد برند برتر ایران) به همت گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر دی ماه سال گذشته برپا شد و اواخر آذرماه امسال دومین دوره از این جشنواره فرهنگی-اقتصادی برگزار خواهد شد.



نخستین کتاب حوزه مدیریت برند در کشور به همت "گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر" و توسط فرشاد به آبادی تهیه و به نگارش درآمده و این اولین بار است که مراسم رونمایی برای معرفی یک کتاب در حوزه مدیریت برگزار می شود.