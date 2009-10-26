اقدامی برای بهسازی ورزشگاه کرمان انجام نشده است / برکناری مظلومی شایعه است

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم مس کرمان در فصل جاری با مصدومیت تعداد زیادی از بازیکنان اصلی مواجه شده است و دلیل عدم کسب نتیجه مطلوب در برخی بازی های همین مسئله است.

وی تاکید کرد: با تمام توان از مظلومی به عنوان سرمربی تیم حمایت می کنم و اجازه دخالت حاشیه سازان در تیم را نخواهم داد.

وی عنوان کرد: برخی افراد سعی دارند با پخش این شایعات درنهایت نظر خود را به تیم تحمیل کنند اما تا زمانی که در این باشگاه حضور دارم اینگونه نخواهد شد.

برهانی نژاد در ادامه در زمینه برگزاری بازیهای لیگ قهرمانان آسیا در کرمان افزود: باید شرایط به گونه ای مهیا شود که تیم در کرمان مقابل حریفان قرار گیرد و از حضور تماشاگران کرمانی بهره مند شویم.

وی افزود: تمام توان خود را در این زمینه بکار خواهیم بست و مسئولان استان نیز اخیرا در این زمینه قول همکاری داده اند.

مدیرعامل مس کرمان در خصوص بهسازی این ورزشگاه گفت: تاکنون هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نشده است اما طبق درخواست AFC ورزشگاه شهید باهنر کرمان باید تا هفته اول آذر ماه شرایط لازم را اخذ کند.

فشردگی بازی ها کیفیت لیگ برتر را کاهش داده است

وی در خصوص وضعیت مس کرمان در لیگ برتر نیز خاطر نشان کرد: تیم شرایط خوبی ندارد و به اوج آمادگی نرسیده است که دلیل اصلی آن مصدومیت تعداد زیادی از بازیکنان اصلی تیم می باشد.

مدیرعامل مس کرمان اضافه کرد: نمی توان تنها دلیل این وضعیت را کادر فنی دانست بلکه فاصله کم و فشردگی بازی های لیگ برتر یکی از مهمترین دلایل افت تیمها در لیگ شده است.

وی گفت: اکثر تیمهای لیگ برتر هم اکنون با شرایط ایده آل فاصله دارند و این مشکل مختص مس کرمان نیست.

مذاکره برای جذب بازیکنان جدید

برهانی نژاد در ادامه تصریح کرد: برای تقویت تیم در نیم فصل، دو بازیکن جدید را جذب خواهیم کرد و امیدواریم با جذب این بازیکنان که با نظر کادر فنی انجام می شود مشکل تیم در برخی از پستها برطرف شود.

وی افزود: مذاکره با این بازیکنان آغاز شده است و در صورت توافق با این بازیکنان این انتقال در فصل نقل انتقالات انجام شود.