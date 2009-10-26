مجوز شماره گذاری اولین خودروی سبک گازوئیل سوز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زامیاد، محمد رضا مشایخی مدیر طرح وانت دیزل شرکت زامیاد درباره تولید خودروهای سبک گازوئیل سوز، گفت: موتورهای دیزلی نسبت به موتورهای بنزینی دو گانه سوز از راندمان و عملکرد بالاتری برخوردار است و مزایا و محاسن مختلفی را می توان برای این موتورها برشمرد.

به گفته وی موتور این خودرو دارای استاندارد آلایندگی یورو 3 بوده و وانت دیزل از موسسه استاندارد و سازمان محیط زیست مجوزهای لازم را اخذ کرده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: پیش بینی می کنیم با تولید وانت دیزل زامیاد به عنوان اولین خودروی سبک گازوئیل سوز در کشور بتوانیم به اصلاح سبد سوختی کشور که از اولویتهای دولت بوده کمک کنیم.

مشایخی بیان کرد: با تولید خودروهای سبک گازوئیل سوز سهم بنزین را در سبد سوختی کشور کاهش می دهیم همچنین با توجه به راندمان بیشتر موتورهای دیزلی نسبت به موتور بنزینی، این وانت نسبت به وانت بنزینی باعث 35 درصد کاهش در مصرف سوخت خواهد شد.

به گفته وی وانت دیزل با توجه به سیاست گذاریهای کلان در تامین سوخت و همچنین هزینه بهره برداری کمتر برای مصرف کنندگان با استقبال خوبی مواجه گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: در مراحل ابتدایی، تعداد محدودی از این وانت به بازار عرضه می شود و پس از آن به صورت گسترده تر عرضه آن آغاز خواهد شد.

در همین حال امروز محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت با اشاره به برنامه ریزیهای کلان دولت برای افزایش سهم نفت گاز (گازوئیل) در سبد سوختی خودروهای کشور به خبرنگار مهر گفته است: اما هم اکنون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نتوانسته به تعهد خود برای بهبود کیفیت گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی عمل کند.

وی با بیان اینکه باید کیفیت گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی به استاندارد یورو چهار بهبود می یافت، تصریح کرد: در صورت بهبود کیفیت گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی تعداد خودروهای دیزلی نیز افزایش می یابد.

به گزارش مهر، هم اکنون میزان گوگرد موجود در گازوئیل تولید شده در پالایشگاه های داخلی حدود 10 هزار پی پی ام است که بر اساس برنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید با اجرای طرحهای بهینه سازی و بهبود کیفیت میزان گوگرد موجود در آن به حدود 50 پی پی ام کاهش یابد. اما تاکنون امکان تولید گازوئیل با کیفیت و استاندارد های بین المللی در پالایشگاه های داخلی محقق نشده است.