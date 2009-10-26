35 شعبه بانک توسعه صادرات در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجتبی هراتی نیک بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات فعالان بخش صادرات استان زنجان افزود: همچنین یک دفتر نمایندگی در کشور ونزوئلا و یک دفتر نیز در شهر آلماتی قزاقستان مشغول به فعالیت هستند و یک شعبه دیگر نیز در کشور بلاروس با همکاری بانک تجارت و رفاه راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک توسعه صادرات با حدود 700 کارگزار خارجی در ارتباط است که به رغم تحریم خزانه داری بانک آمریکا، خوشبختانه تمامی حواله جات ارزی داخلی و خارجی این بانک، به مقصد می رسد و تنها امکان دارد هزینه های این انتقال، افزایش پیدا کند.

هراتی نیک افزود: در بانک توسعه صادرات، صرافی هایی برای حل مشکل صادرکنندگان در نظر گرفته شده است اما مشتریان باید صورت های مالی خود را به بانک ارائه دهند تا بر اساس این صورت ها، رتبه بندی های مرتبط انجام گرفته و بر اساس این رتبه بندی، اعتبار لازم به مشتریان واجد شرایط تخصیص یابد.

وی با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده های مالی صادرکنندگان در بانکها افزود: باتوجه به چک لیستی که توسط مشتریان به بانک ارائه می شود، زمان رسیدگی پرونده های صادرکنندگان برای بار اول در حدود سه ماه و در موارد دیگر در حدود یک هفته و کمتر از آن خواهد بود.

هراتی نیک افزود: در حال حاضر حدود 30 درصد از منابع سیستم بانکی، معوقه است که این معوقات، در سررسیدهای مختلفی طبقه بندی می شوند البته حدود 15 درصد اعتبارات بانک توسعه صادرات، معوقه است که بیش از دو سوم این معوقات، متعلق به بخش خصوصی است.

رئیس بانک توسعه صادرات کشور با اشاره به چگونگی اخذ وام از بانک توسعه صادرات اشاره کرد و افزود: اخذ وام های گوناگون از این بانک با30 درصد وثیقه های ملکی و 70 درصد چک و برات و سفته امکان پذیر است.

هراتی نیک با بیان اینکه در جلسات برگزار شده با بانک ملی، این بانک تعهداتی را تقبل کرده است، ادامه داد: تعهد این بانک به نقد کردن چکهای مشتریان بانک توسعه صادرات تا سقف 10 میلیون تومان است و ظرف مدت یک ماه آینده نیز این مبلغ به 50 میلیون تومان خواهد رسید.

رئیس بانک توسعه صادرات کشور با اشاره به وجود سرمایه دو میلیارد دلاری این بانک، افزود: علاوه بر این سرمایه، سپرده های ارزی مردمی معادل یک میلیارد دلار در بانک موجود است که می توان از این سرمایه برای اعطای تسهیلات همه جانبه به صادرکنندگان استفاده کرد.