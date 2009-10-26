بیمارستانهای قزوین باید به دستگاه بازیافت زباله مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین صادق پورمهدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه پسماند در محل استانداری اظهار داشت: بیمارستانهایی که فاقد دستگاه بازیافت زباله هستند باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به راه اندازی این دستگاه اقدام جدی کنند.

پور مهدی تشکیل تیم کارشناسی جهت نظارت بر روند تفکیک، جمع آوری و بازیافت زباله های بیمارستانی را مهم خواند و گفت: تشکیل این تیم جهت نظارت بر روند اجرایی این مسئله به عنوان امر مهمی که با سلامت جامعه ارتباط دارد، ضروری است.

وی جمع آوری و دفن درست زباله در روستاها را نیز مهم برشمرد و افزود: با آموزش، پشتیبانی مالی و اعتباری و تشویق دهیاران می بایست طوری برنامه ریزی شود که در روستاهای استان بهداشت حتی بهتر از شهرها رعایت شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: با توسعه شهرنشینی، فرهنگ شهری و توجه به مسائل زیست محیطی در روستاها نیز رسوخ یافته و مساله بازیافت و پسماند به عنوان مسئله جدیدی در این مناطق هم مطرح شده که مورد تأکید دولت و در اولویت کار مسئولان استان هم قرار گرفته است.

پورمهدی با تأکید بر ضرورت فرهنگ سازی و راه اندازی نهضت جمع آوری و دفن زباله در استان به خصوص مناطق روستایی اظهار داشت: رعایت بهداشت یکی از موارد مهمی است که در دین اسلام هم به آن سفارش شده و اگر در مناطقی زباله در محل های نامناسب و روباز دیده می شود کوتاهی مسئولین است زیرا اگر به اندازه کافی ظروف و سطل های زباله در مکان های مختلف تعبیه شود بهداشت توسط مردم کاملاً رعایت خواهد شد.

در ادامه این جلسه نجفی مدیر کل دفتر روستایی استانداری روند جمع آوری و دفن زباله در روستاها را تشریح کرد.

همچنین در این جلسه بهرامی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان نیز گزارشی از وضعیت جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله های بیمارستانی در بیمارستان های استان ارائه کرد.