سرویسهای نو مخابراتی در گلستان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدغلامرضا عرب هاشمی عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر مخابرات گرگان افزود: راه اندازی سرویسهای IN ، دیتا (اینترنت پرسرعت) و سیار (BSS، BST) از جمله تکالیف مهم ماست.

وی اظهار داشت: نظارت دقیق، عمیق و مستمر یکی از اصول اساسی در اجرای پروژه هاست که باید انجام شود.

مدیرعامل مخابرات اضافه کرد: تضمین حیات کشور، حضور بخش خصوصی فعال، پویا و باصلابت است که می تواند با درک صحیح از نیازهای حیاتی نسبت به برآوردن آنها اقدام کند.



وی به برخی خدمات صورت گرفته در استان اشاره کرد و گفت: تعداد روستاهایی که در دولت نهم از ارتباط مخابراتی بهره مند شده اند، 337 روستا بوده و در این مدت سه هزار و 727 دستگاه تلفن همگانی، 97 دفتر خدمات ارتباطی، 218 دفتر ICT روستایی به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان گلستان درباره رشد ضریب نفوذ اینترنت در استان گفت: این رشد بی نظیر بوده و گامهای موثری در این زمینه برداشته شده است.

در پایان مراسم از زحمات مهندس "علی اکبر طباح" تقدیر و "محمد عباسی" به سمت سرپرست مخابرات گرگان منصوب شد.