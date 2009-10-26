بچه عقرب ها مقابل ایران شکست خوردند/ صادقیان گل روز را به ثمر رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران روز یکشنبه در گروه C این رقابت ها با نتیجه 2 بر صفر از سد گامبیا گذشت. سایت فیفا در مطلبی تحت عنوان "درس های تلخی برای دو تیم آفریقایی" به شکست تیم های گامبیا و بورکینافاسو مقابل ایران و ترکیه پرداخته است.

برپایه این گزارش، در بخشی از این مطلب بلند در خصوص ایران آمده است: بچه عقرب ها (گامبیا) در دیدار با ایران شکست 2 بر صفر را متحمل شدند که البته دروازه بان این تیم در دریافت گل نخست اشتباه کرد. این نخستین پیروزی تاریخ ایران در رده نوجوانان بود.

در بخش دیگری از این مقاله، گل پیام صادقیان ارزیابی شده و از آن به عنوان گل روز دوم رقابت ها یاد شده است. "عثمان داروبه" در دریافت این گل مقصر بود. دروازه بان گامبیا از پس مهار یک ضربه کاشته برنیامد و آن را مستقیما به سوی صادقیان دفع کرد تا مهاجم ایران با یک ضربه قوسی دروازه گامبیا را باز کند.

ایران روز چهارشنبه در همین چارچوب با کلمبیا دیدار خواهد کرد. تیم هلند هم در این گروه قرار دارد.