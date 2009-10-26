تداوم مذاکرات نتیجه توافق دو طرف بود/ لزوم خریداری سوخت با قیمت مناسب

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران برای خرید سوخت اورانیم با غنای 20 درصد، اظهار داشت: قبل از نشست ژنو براساس نیازی که به سوخت اورانیم با غنای 20 درصد جهت استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران داشته ایم طبق روال قانونی این موضوع را به آژانس بین المللی انرژی اتمی بطور رسمی اعلام نمودیم.

وی افزود: آژانس انرژی اتمی هم بعد از آن به کشورهای آمریکا،روسیه وفرانسه که دارای این سوخت هستند اعلام کرد که طبق قانون آن را برای ما فراهم کنند، که نهایتا روسیه قبول کرد که سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را تامین نماید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون زمان آن است که طرف مقابل حسن نیت وصداقت خود را در این زمینه نشان دهد، عنوان کرد: اگر طرف مقابل سوخت ما را تامین نکند این مسئله به معنای سیاسی کاری وعدم حسن نیت و صداقت طرف مقابل خواهد بود.

وی با بیان اینکه ایران باید در ازای قیمت مناسب سوخت اورانیم 20 درصد را از کشور ثالث خریداری نماید،عنوان کرد: سوخت اورانیم تولید شده در کشور که باغنای زیر 5 درصد است نباید با سوخت اورانیم با غنای 20 درصد مبادله شود چراکه ما برای رآکتورهای بعدی خود به این ذخیره اورانیم نیاز داریم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درحال حاضرجمهوری اسلامی ایران در حال بررسی پیشنهادات است که نهایتا مسئولان ذیربط بطور رسمی نظر نظام را در وقت مقتضی به طرف مقابل اعلام خواهند کرد.

کوثری در پایان با تاکید براینکه تداوم مذاکرات نتیجه توافق دو طرف بوده است، گفت: بدلیل اینکه طرف مقابل تاکنون صداقتی از خود نشان نداده من به این مذاکرات خیلی خوشبین نیستم.