ایجاد شور در جوانان نیازمند نمادسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی بعدازظهر دوشنبه در جلسه استانی ستاد برگزاری یادواره شهید فهمیده و 36 هزار شهید اظهار داشت: باید شخصیتهایی نظیر شهید فهمیده را که دارای ویژگیهای خاص هستند در نقطه اوج گذاشت و صرف اینکه تنها در جامعه اخلاقیات رعایت شود کافی نیست بلکه باید برای ایجاد شور در میان جوانان نمادسازی کرد.

وی افزود: نمادسازی در جامعه همچون برافراشتن پرچم است، پرچمی که دیگران می توانند آن را ببینند و برای مثال در ماه های محرم و روز عاشورا شاهد هستیم که فضا عوض می شود و مردم از قشرها و تیپهای مختلف در این مراسم شرکت می کنند.

کازرونی تاکید کرد: امام نیز در تعریف خود از شهید فهمیده قصد نمادسازی داشتند و باید دست اندرکاران برگزاری یادواره شهدا در کرج نیز بکوشند هرچه توان دارند در راه اجرای صحیح این برنامه که خود نوعی عبادت است به کار گیرند.

همچنین در این مراسم فرمانده سپاه کرج نیز بیان داشت: با تشکیل قرارگاه فرهنگی در سطح شهر و کمک سایر نهادهای دست اندکار در سطح شهرستانهای تهران تلاش شده است برنامه یادواره سراسری شهید فهمیده به بهترین نحو مطلوب برگزار شود.

سردار میر حمزه میرتقی ادامه داد: کمیته های اجرایی یادواره فعالیتهای خود را به خوبی تاکنون انجام داده اند و برگزاری جلسه امروز با حضور مسئولان نیز با هدف اجرای یک عملیات منسجم در کشور همزمان با برگزاری یادواره شهدا در کرج است.

فرماندار کرج نیز در این گردهمایی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته یادواره سراسری شهید فهمیده در استانهای مختلف برگزار می شد اما از سال گذشته با تشکیل قرارگاه فرهنگی در کرج و تشکیل شش کمیته تخصصی برگزاری هر ساله کنگره شهدا بر عهده کلانشهر کرج گذاشته شد.

مجمدجواد کولیوند همچنین بیان داشت: تعداد 330 هزار نفر دانش آموز در کرج مشغول تحصیل هستند که این تعداد یک پنجم جمعیت شهر را نیز تشکیل می دهد و این موضوع خود ضرورت آگاهی بخشی و الگوسازی برای این قشر از طریق اجرای برنامه های فرهنگی را یادآوری می کند.

در جلسه فوق که در محل کانون سپاه ناحیه کرج برگزار شد جمعی از فرمانداران شهرستانهای تهران، روئسای آموزش و پرورش، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، سپاه کرج، مسئولان فرهنگی شهر، اصحاب رسانه و .... جهت آمادگی نهایی برای برگزاری یادواره سراسری شهید فهمیده و 36 هزار شهید حضور داشتند.