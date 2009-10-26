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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

آغاز انتخاب آثار بخش آئینی سنتی جشنواره تئاتر بانوان

مرحله انتخاب آثار بخش آئینی سنتی هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان با حضور داود فتحعلی‌بیگی، مجید گیاهچی و زهرا صبری آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد هیئت انتخاب آئینی سنتی جشنواره تئاتر بانوان از چهارشنبه ششم آبان کار بازبینی آثار این بخش را آغاز و از میان 26 اثر بخش آئینی سنتی هفت نمایش را برای حضور در جشنواره انتخاب می‌کند.

اجراهای بخش آئینی سنتی هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان ویژه بانوان است. این بخش برای احیای بازی‌ها و نمایش‌های زنانه و همچنین هدفمند کردن مراسم‌های مولودی‌خوانی، شبیه‌خوانی و... طراحی شده است.

هشتمین جشنواره تئاتر بانوان به همت معاونت هنری و مدیریت هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری از 28 آبان در فرهنگسراها، بوستان‌ها و سالن‌های نمایشی تهران آغاز می‌شود.

کد مطلب 971625

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