لزوم تسریع در روند حل مسئله هسته ای ایران/ ما باید تنشها را کاهش دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر،"برنار کوشنر" در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف، خواستار سرعت بخشیدن به روند حل موضوع هسته ای ایران به منظور جلوگیری از هر گونه اقدام رژیم اسرائیل به تهران شد.

کوشنر در ادامه با اشاره به ادعاهای بی اساس درباره فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران افزود : همه ما می دانیم که اسرائیل وجود ایران هسته ای را تحمل نمی کنند و از همین رو ما باید تنشها را کاهش داده و موضوع را حل کنیم و من نسبت به حل این موضوع خوشبین هستم.

دیلی تلگراف می نویسد : فرانسه، انگلیس و آمریکا در اواخر سال جاری میلادی سیاستهای خود در قبال ایران را بازبینی می کنند و اگر در راه مذاکره با تهران به توافقی دست نیافته باشند آنگاه ممکن است از شورای امنیت بخواهند تا تحریمهای سنگین تری را به تصویب برساند.

کوشنر درباره تشدید تحریمها علیه ایران با اتخاذ ژست حمایت از مردم گفت : من نسبت به این مسئله بدبین هستم. از این می ترسم که تشدید تحریمها علیه ایران زندگی مردم عادی این کشور را سخت کند. مطمئنا آن دسته از مردم ایران که زندگی مرفه تری نسبت به بقیه دارند از افزایش تحریمها علیه این کشور لطمه نمی بینند اما مطمئنا مردم کوچه و بازار از افزایش تحریمها صدمه می بینند. بنابراین این یک مشکل است.

وزیرخارجه فرانسه در ادامه به گفتگوهای اخیر میان ایران و غرب اشاره کرد و اظهارداشت : با این حال اولویت اول ما همچنان مذاکره است. تحریمهای بیشتر ممکن است در ماه های آینده مورد نیار باشند، اما من شخصا تمایلی به این کار ندارم.