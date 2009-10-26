تداوم فشارهای اسرائیل آغازگر انتفاضه سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر "زیپی برائیل" نویسنده متخصص در امور جهان عرب روزنامه هاآرتص در مقاله ای نوشت : وقوع انتفاضه سوم در برهه پیش رو بسیار محتمل است.

وی افزود : فشارهای اجتماعی و اقتصادی اسرائیل بر فلسطینیان، ایستهای بازرسی متعدد و تداوم محاصره مناطق فلسطینی همگی از عواملی هستند که احتمال وقوع انتفاضه سوم را بیشتر کرده است.

برائیل گفت : این عوامل سبب شده علاوه بر افزایش روز افزون میانگین بیکاری، امیدی برای فلسطینیان در زمینه دستیابی به زندگی بهتر وجود نداشته باشد.

این نویسنده صهیونیست البته بدون اشاره به دلایل بنیادی و اصولی مخالفت گروه های مقاومت با رژیم اشغالگر و نامشروع صهیونیستی، درباره اینکه تدابیر سختگیرانه این رژیم به کلید خوردن انتفاضه سوم منجر شود، هشدار داده است.