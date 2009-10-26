مجید جلالی و جواد آشتیانی برترین های اخلاق هفته سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی ستاد منشور اخلاقی و رفتاری لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان به عنوان برترین مربی اخلاق هفته سیزدهم لیگ برتر انتخاب شد.

این ستاد همچنین جواد آشتیانی بازیکن تیم فوتبال سایپای کرج را به عنوان برترین بازیکن اخلاق هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر معرفی کرد.

همچنین از سوی منشور اخلاقی و رفتاری لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران تیم ملوان و هیئت فوتبال گیلان به عنوان میزبانان برتر اخلاقی رفتاری هفته معرفی شدند.

تیم‌های شاهین بوشهر و سایپای کرج نیز به عنوان تیم‌های برتر رفتاری فاقد اخطار در هفته سیزدهم معرفی شدند.



