ایران آماده خرید سوخت راکتور تهران/ خرید سوخت به معنای عدم غنی سازی نیست

محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ایران در زمینه توافق همکاری برای خرید سوخت راکتور تهران باید با تامل هر چه بیشتر برخورد کند و ضمن انجام مطالعات، رایزنی های لازم را در این زمینه برای تضمین تامین اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد صورت دهد.

وی افزود: ما در یک معامله پایاپای سوخت 20 درصد را در ازای تحویل اورانیوم غنی سازی شده 3.5 از روسیه تحویل می گیریم و البته هر کشوری دیگری که اعلام آمادگی کند آمادگی خرید سوخت راکتور تهران از آن کشور را هم داریم. باید توجه داشت که این موضوع به معنای دست کشیدن از غنی سازی نیست.

کرمی راد با تاکید بر اینکه ما نه تنها از اراده هسته ای عدول نخواهیم کرد بلکه در این زمینه رو به جلو حرکت می کنیم، تصریح کرد: مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایرام مسئله ای تمام شده است.

نماینده کرمانشاه با بیان اینکه هر معامله ای برای خرید سوخت راکتور تهران در قالب پروتکل تنظیم می شود و دارای ضمانتهای اجرایی لازم خواهد بود، گفت: دنیا دنیای تجارت و اقتصاد است و هر کشوری مایل به فروش سوخت راکتور تهران به ایران باشد، ما آمادگی خرید سوخت از آن کشور را داریم.